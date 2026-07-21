В первом полугодии 2026 года число новых компаний и ИП в рекламной отрасли выросло в России на 68% год к году. Авторы исследования Rusprofile связали всплеск регистраций с растущим спросом на маркетинговые услуги и снижением барьеров для запуска собственного агентства.

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За январь-июнь этого года в России зарегистрировали 23 612 организаций и индивидуальных предпринимателей, работавших в рекламной отрасли. К 15 июля деятельность продолжали 20 416 из них. За тот же период 2025 года было создано 14 070 таких субъектов бизнеса, из которых действующими оставались 9 215.

Крупнейшие игроки рекламного рынка также завершили 2025 год с ростом финансовых показателей. Их совокупная выручка достигла 385,5 млрд руб., а чистая прибыль — 38,9 млрд руб. В среднем выручка ведущих компаний увеличилась за год на 23%.

Приток новых участников эксперты объяснили сразу несколькими факторами. Открывать рекламный бизнес стало проще благодаря развитию цифровых инструментов, а изменение запросов рынка и растущая потребность компаний в профессиональном продвижении поддержали спрос на услуги агентств.

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По словам основателя коммуникационного агентства ShexPR Елены Кругловой, рекламная отрасль переживала масштабную технологическую, экономическую и регуляторную перестройку. Эти изменения одновременно снизили порог входа в бизнес и увеличили спрос на маркетинговые услуги. Начать работу можно было с минимальными затратами благодаря государственным цифровым сервисам, упрощавшим регистрацию, и решениям на базе искусственного интеллекта, которые брали на себя часть рабочих задач.

Рекламные агентства уже использовали ИИ для генерации контента, анализа данных, подготовки рекламных материалов и автоматизации рутинных процессов. Благодаря этому один специалист мог справляться с объемом работы, для которого раньше требовалась команда из нескольких сотрудников.

Однако доступность технологий могла заметно усилить конкуренцию. По оценке Кругловой, чем проще было выйти на рынок, тем сложнее становилась борьба за клиентов. Чтобы сохранить спрос на свои услуги, агентствам предстояло конкурировать качеством, экспертизой и измеримыми результатами.

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