Российские власти рассматривают новые способы борьбы с ожирением, которые могут заметно изменить правила для производителей продуктов и заведений общепита. Минздрав подготовил проект комплексной программы, в которую вошли как просветительские, так и экономические меры — от ограничений на рекламу до новых требований к маркировке товаров.

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Проект объединил 34 инициативы, которые планируется вводить поэтапно. Самые масштабные изменения, если документ утвердят, могут заработать в конце 2027 года.

Одно из ключевых предложений касается рекламы продуктов с высоким содержанием сахара и фастфуда. Минздрав предлагает ограничить ее показ на телевидении, интернет-площадках и других медиаресурсах с 7:00 до 22:00. Под запрет также могут попасть персонажи мультфильмов, изображения людей и животных, а также формулировки, создающие впечатление, что такая продукция безопасна.

Минздрав также предложил сделать цветовую маркировку «Светофор» обязательной, хотя сейчас производители используют ее добровольно. Цветовые обозначения на упаковке должны помочь покупателям быстрее понять, сколько сахара, соли и жиров содержится в продукте.

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Ведомство также предложило шире использовать налоговые меры. В частности, власти могут расширить действие акциза на сладкие напитки и ввести дополнительные ограничения для продуктов с высоким содержанием трансжиров. Конкретные параметры этих предложений пока не определены.

Программа не ограничивается регулированием пищевой отрасли. Значительная часть предложений посвящена профилактике ожирения — развитию диспансеризации, повышению доступности консультаций диетологов, созданию спортивных площадок, поддержке массовой физической активности и федеральным кампаниям о здоровом питании.

Представители пищевой отрасли уже раскритиковали часть предложений. По их мнению, обязательный «Светофор» может отнести к неблагоприятной категории привычные для россиян продукты — например, сливочное масло, сыры, варенье или домашние заготовки, хотя при умеренном потреблении они сами по себе не считаются вредными.

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Ограничения рекламы также вызвали вопросы у бизнеса. Участники рынка опасаются, что компании лишатся значительной части возможностей для продвижения, а правила для производителей продуктов приблизятся к ограничениям, уже действующим для рекламы алкоголя и табака.

Отдельные претензии бизнеса касаются сладких напитков. Представители отрасли напоминают, что они уже облагаются специальным акцизом, а производители работают с учетом действующих ограничений. По мнению компаний, перед дальнейшим ужесточением правил властям следует оценить, как оно повлияет на рынок и поведение покупателей.

Проект пока обсуждается. После согласования с профильными ведомствами отдельные предложения могут лечь в основу законодательных изменений, которые должны снизить распространенность ожирения и повлиять на пищевые привычки россиян.

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