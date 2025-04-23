В пресс-службе Единой биометрической системы сообщили, что запуск сервиса по заселению в гостиницы при помощи биометрии без паспорта должен состояться до начала летнего сезона. Им смогут воспользоваться граждане России, зарегистрировавшие подтвержденную биометрию.

Фото: Freepik

В пресс-службе сообщили, что запуск сервиса заселения в гостиницу без паспорта на базе Единой биометрической системы состоится до начала лета. Впервые решение будет представлено на площадке отеля в Москве. После этого сервис станет доступен и в других регионах.

Услугой смогут воспользоваться граждане России, заранее зарегистрировавшие подтвержденную биометрию. Однако гость всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ заселения, например по паспорту, отметили в пресс-службе.

Там также пояснили, что сервис избавит гостей от необходимости предъявления бумажных документов и повысит скорость обслуживания клиентов благодаря автоматическому заполнению данных при регистрации.

Фото: Freepik Читать также В Госдуме предложили простимулировать строительство энергоэффективных домов

В ЕБС сообщили, что Москва станет одним из первых городов в мире, где появится такая услуга, а в перспективе применение биометрии откроет возможность полностью автоматизированного заселения в гостиницу.