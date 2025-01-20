В 2024 году сборы фильмов теневого проката в России сократились и составили 4,3 млрд руб. Лидерами стали «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2» и «Гадкий я 4», которые демонстрировались вместо короткометражек или под их видом. Участники рынка связывают сокращение выручки с отсутствием громких релизов, аналогичным сокращением американского бокс-офиса, а также приостановкой «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общий кассовый сбор таких проектов составил более 4,3 млрд руб., тогда как в 2023 году — 4,8 млрд руб. Отмечается, что в данных отражены сборы короткометражных фильмов по Единой федеральной автоматизированной информационной системе Фонда кино.

Напомним, что студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ в 2022 году. Чтобы не растерять аудиторию, некоторые киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания».

Это значит, что зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с прокатным удостоверением, а перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Так делают, например, сети «Мираж Синема», «Алмаз Синема», кинотеатры «Великан Парк» и «Гринвич Синема».

Пиковые сборы теневого проката пришлись на время таких релизов, как «Дэдпул и Росомаха» студии Marvel. Кассовый сбор проекта составил 674 млн руб. Блокбастер демонстрировался перед или вместо короткометражки «Неприметная история». На фоне его выхода в прокат на остановках «Мосгортранса» появились баннеры с рекламой фильма.

Также по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», полнометражный мультфильм «Головоломка-2» собрал в российском теневом прокате примерно 2,5 млрд руб., а «Гадкий я 4» — около 378 млн руб.

Отраслевое издание Cinemaplex сообщило, что в 2023 году сборы теневого проката составили 4,3 млрд руб. Его доля в суммарных сборах составила 9,34%. Всего за 2023 год состоялось 540 тыс. показов с предсеансовым обслуживанием.

Доля зрителей, посещающих сеансы теневого проката, изменилась с 8% до 8,3%. При этом стоимость билетов на «теневые сеансы» остается выше легальных и продолжает расти.

В 2024 году посещение одного показа с предсеансовым обслуживанием стоило 411 руб., тогда как в 2023 году — 398 руб.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый считает падение сборов теневого проката в прошлом году по сравнению с 2023 годом не очень значительным. Он связывает его с отсутствием релизов уровня фильма «Барби».

Также Острый отметил «незначительное сокращение американского бокс-офиса в прошлом году» и приостановку теневого проката в апреле почти на месяц.

Речь идет об инициативе АВУ (объединяет более 2,6 тыс. кинозалов), которая призывала всех участников поддержать российские фильмы, в частности, рекомендовала c 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от контента, не имеющего официального правообладателя в РФ.

В результате в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришли 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек.

Напомним, что в России снимут фильм об истории создания Wildberries. В нем Владислав Бакальчук выступит одновременно автором идеи и продюсером и расскажет свою версию истории создания маркетплейса. Бюджет фильма оценивается в 200 млн руб.