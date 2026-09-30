Лесозаготовительный бизнес в России теряет участников на фоне ухудшения экономики отрасли. За январь—август 2026 года число новых компаний и ИП в лесоводстве и лесозаготовках сократилось почти на 20%, а ликвидаций стало на 9,6% больше. Участники рынка говорят о падении спроса, росте себестоимости и нехватке оборотных средств.

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По данным Rusprofile, за восемь месяцев зарегистрировано 1,21 тыс. новых компаний и ИП против 1,51 тыс. годом ранее. Ликвидировано 1,59 тыс. предприятий — на 31,3% больше, чем появилось новых. Общее число действующих игроков к 1 сентября снизилось на 5,4%, до 19,64 тыс. Таким образом, отрасль не восполняет уходящий бизнес: новые проекты появляются медленнее, чем закрываются действующие.

Основной проблемой для лесозаготовителей становится экономика сбыта. Спрос со стороны переработчиков и покупателей готовой продукции остается слабым, что ограничивает цены на сырье. Одновременно растут расходы на топливо, технику, логистику и содержание лесозаготовительной инфраструктуры. В результате компаниям становится сложнее сохранять рентабельность даже при прежних объемах работы.

Особенно уязвимы небольшие независимые заготовители без собственной переработки. Им приходится заранее нести расходы на технику и организацию лесосеки, тогда как деньги за поставленную продукцию поступают с задержкой. Ошибка в расчете себестоимости, логистики или качества сырьевой базы может быстро превратить контракт в убыточный. На этом фоне часть предпринимателей предпочитает остановить деятельность, а не продолжать работу с отрицательной маржой.

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Схожая ситуация складывается в Архангельской области — одном из крупнейших лесных регионов страны. В первой половине 2026 года число организаций в сфере лесоводства и лесозаготовок там сократилось на 6,8%, а ИП — на 12,2%, сообщил глава профильного комитета областного заксобрания Александр Дятлов. По его словам, малый бизнес испытывает давление из-за высокой конкуренции при ограниченном объеме доступных лесных ресурсов.

Проблемы заготовителей напрямую связаны с состоянием переработки. Лесопромышленные предприятия сталкиваются с дорогой логистикой, снижением цен на китайском рынке и сложностями с закупкой техники, отмечает Дятлов. Слабый спрос на готовую продукцию в итоге передается по всей цепочке — от переработчиков к поставщикам древесины. По данным WhatWood, за январь—июль объем лесозаготовки снизился на 5% год к году.

При этом отрасль теряет не только действующие компании, но и потенциальных инвесторов. Высокий порог входа, длинный инвестиционный цикл и необходимость специальной экспертизы делают запуск нового лесного бизнеса менее привлекательным. По оценке участников рынка, текущая динамика скорее отсеивает слабые бизнес-модели, чем создает условия для появления новых игроков.

Для ЛПК это означает сокращение инвестиционной активности и дальнейшую консолидацию рынка. Компании вынуждены искать способы снизить себестоимость, укреплять переработку и диверсифицировать сбыт, а перспективы роста связывать с продукцией с более высокой добавленной стоимостью. Без восстановления спроса и появления возможностей для нового инвестиционного цикла число небольших независимых лесозаготовителей может продолжить сокращаться.

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