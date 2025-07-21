Российский финансовый сектор совершил технологический скачок. Впервые в истории страны прошла страховая выплата в новой валюте — в цифровых рублях. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Андрей Гордеев/Ведомости

В рамках инновационного проекта «СОГАЗ», Московский метрополитен и ВТБ протестировали автоматическую систему страховых выплат с помощью смарт-контракта. Для эксперимента выбрали беспилотный трамвай «Львенок-Москва» — хотя страховой случай на самом деле не наступал.

Смарт-контракт встроили в систему ВТБ. Он работает как обычный страховой договор, но все процессы в нём автоматизированы — от подачи заявки до получения компенсации.

В контракт заложили не только стандартные условия, но и специальные формулы расчета выплат — на случай разных видов повреждений.

Если произойдет страховой случай, метрополитен сможет отправить заявку через защищенный канал. Искусственный интеллект все проверит, сравнит с условиями договора и рассчитает точную сумму выплаты.

После подтверждения от страховщика деньги в цифровых рублях автоматически поступят пострадавшей стороне — почти мгновенно.

Этот проект стал важным шагом в цифровизации страхования. В отличие от обычной схемы, где выплаты могут занимать недели, новая система позволяет всё оформить за один день. Главное — она работает без бумаг и участия людей.

У «Львенка-Москва» не только беспилотное управление, но и особая система страхования. Она учитывает риски, связанные с высокими технологиями: сбои нейросетей, ошибки навигации, кибератаки и другие нестандартные угрозы.

Напомним, Центробанк недавно скорректировал сроки запуска цифрового рубля: с 1 сентября 2026 года крупные банки должны обеспечить клиентам доступ к операциям с этой валютой.