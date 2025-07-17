Четверо из десяти россиян считают, что у цифрового рубля нет преимуществ (в 2024 году так думали 31%), а 37% затруднились ответить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

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Среди плюсов чаще всего называли безопасность и защиту от мошенничества (10%), удобство расчетов и государственный контроль (по 3%). Однако 12% опрошенных опасаются утечки персональных данных, 8% — усиленного контроля государства, 6% указали на зависимость от интернета, а 4% — на сложность использования. 6% не видят недостатков, как и годом ранее.

Два главных фокуса общественного внимания — безопасность и уровень государственного контроля, отметил эксперт аналитического центра ВЦИОМ Александр Гаврилов, добавив, что для одних цифровой рубль кажется надежным, для других — угрозой из-за избыточного надзора.

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Согласно опросу 1662 человек старше 18 лет, осведомленность о цифровом рубле остается низкой: 45% имеют общее представление, 43% слышали термин, но не понимают его сути, и только 7% хорошо знают, что это такое. Молодежь (18–24 года) оказалась наиболее информированной.

Готовность использовать цифровой рубль выросла с 31% в 2024 году до 35% в 2025-м, но 51% россиян по-прежнему не хотят его применять.

В пресс-службе Банка России заявили РБК, что скептицизм к новому — это нормально, особенно когда речь идет о деньгах. Там напомнили о схожем недоверии к банковским картам и Системе быстрых платежей (СБП) на этапе их внедрения.

Эксперты также связывают недоверие с недостаточной информированностью и новизной технологии. Они предлагают масштабную информационную кампанию, образовательные программы и демонстрацию практических сценариев использования цифрового рубля.

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Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, разрабатываемая Банком России. Пилотный проект стартовал в 2023 году, но широкое внедрение пока не началось.

В конце июня Центробанк представил новый план массового запуска цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны обеспечить клиентам возможность операций с цифровой валютой с 1 сентября 2026 года. Для остальных участников рынка предусмотрены переходные периоды: