Аналитики сервиса «Авито Услуги» в марте 2025 года зафиксировали рост спроса на все сегменты строительных услуг в России. Относительно февраля он в целом увеличился на 48%. Эксперты связывают это с рано установившейся в этом году теплой погодой.

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По данным аналитиков, за первый месяц весны 2025 года спрос на строительные услуги в целом увеличился на 48%, а на возведение частных домов под ключ вырос на 38%. Это свидетельствует о желании россиян переехать за город уже этим летом.

Помимо частного жилья, россияне планируют активно возводить за городом гаражи, бани и веранды. Спрос на такие строительные услуги за первый месяц весны увеличился на 41%.

Кроме того, на 94% за месяц увеличился спрос на фасадные работы. На фундаментные и бетонные работы он вырос на 83%, при этом в Оренбурге — в 3,3 раза, в Пскове — в 2,7 раза, а в Тольятти — в 2,6 раза. Также на 78% возрос спрос на кровельные работы и на 50% — на кладочные работы (в Ульяновске — в 2,3 раза и в Воронеже — в 2,2 раза).

Причину увеличившегося в марте интереса россиян к строительным услугам аналитики объясняют благоприятными погодными условиями. Они оптимальны, например, для закладки фундамента.

То же самое касается и других видов строительных работ. Например, для замены кровли температура уже достаточно комфортная, в то время как в высокий летний сезон эти же услуги обойдутся дороже.