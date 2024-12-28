Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2025 года сократить сроки предоставления на торгах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это повысит эффективность использования земель.

Согласно документу, время с момента размещения извещения об аукционе до даты его проведения сократится с 30 до 10 дней. Также уменьшен срок подписания договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с победителем торгов.

Между принятием решения о проведении аукциона и публикацией извещения о его проведении устанавливается максимальный трехмесячный срок. До сих пор он не был законодательно определен.

Закон также позволяет уполномоченным органам власти вносить изменения в извещения для исправления технических ошибок без пересмотра существенных условий договора, что обеспечивает процессу гибкость и оперативность.

В случае отсутствия заявок теперь можно продлить срок их приема. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что это поможет минимизировать риски провала аукциона.

Кроме того, в документе прописано условие, при котором в случае неподписания договора победителем в установленный срок возможность заключить договор переходит к участнику, предложившему предпоследнюю цену.

Также Гаврилов отметил, что в случае, когда участник аукциона оказывается единственным, ему не придется ждать проведения полноценного аукциона, — договор заключат сразу.

Ранее правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроекты, касающиеся управления государственными земельными участками. В случае выкупа участков владельцами расположенных на них зданий предлагается исключить предоставление площадей, значительно больших, чем необходимо для эксплуатации сооружений.