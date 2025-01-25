Теперь для получения разрешения на временное проживание иностранцы должны состоять в браке с гражданином России не менее трех лет. В случае развода или если брак окажется недействительным, разрешение будет аннулировано.

В России начал действовать закон, направленный на борьбу с фиктивными браками. Согласно новым правилам, для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке иностранцы обязаны находиться в браке с гражданином России как минимум три года. Если брак будет расторгнут или судом признан недействительным, разрешение на временное проживание будет отменено.

Кроме того, иностранцы, имеющие ребенка, который постоянно проживает в России и является гражданином страны, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) при условии, что суд подтвердит факт их совместного проживания в России на протяжении трех лет до подачи заявления на ВНЖ. Если иностранца лишат родительских прав или запись об отцовстве будет отменена, вид на жительство также может быть аннулирован.

Согласно данным МВД, в 2023 году примерно 40% решений о выдаче разрешений на временное проживание принималось на основании браков с гражданами России. При этом около половины всех выданных видов на жительство оформлялись в связи с наличием у мигрантов детей, которые являются гражданами России. В ведомстве высказывали опасения, что многие из этих решений могли основываться на фиктивных браках или поддельном отцовстве.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с января по сентябрь 2024 года судом было признано недействительными 107 браков, что привело к аннулированию соответствующих разрешений на временное проживание, а также 75 видов на жительство.

Ранее Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля сообщил, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те смогут применять для идентификации иностранцев при обслуживании и открытии счетов.