За последний год количество позиций на должность директора по искусственному интеллекту в российских компаниях увеличилось в 2−3 раза. Данная тенденция характерна не только для технологического сектора, но и для традиционных отраслей экономики.

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Директор по искусственному интеллекту выполняет широкий круг обязанностей, включая разработку стратегии внедрения ИИ-решений, управление корпоративными данными, обеспечение соответствия нормативным требованиям и координацию взаимодействия между техническими и бизнес-подразделениями. Квалификационные требования к таким специалистам предполагают сочетание технических знаний с управленческими компетенциями.

Уровень заработной платы для данной позиции составляет от 500 тыс. до 1 млн руб. в месяц. По оценкам экспертов, в ближайшие 2−3 года наличие такой должности может стать стандартной практикой для компаний, ведущих активную цифровую трансформацию.

Рост спроса на таких специалистов обусловлен несколькими факторами. Основными являются ускорение процессов цифровизации, ужесточение регуляторных требований, необходимость системного управления данными и усиление конкурентной борьбы в области технологического развития.

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Первыми позицию директора по искусственному интеллекту начали вводить технологические компании, финансовые организации, крупные промышленные предприятия и федеральные розничные сети. В этих секторах накоплен значительный опыт практического применения технологий искусственного интеллекта.

В функциональные обязанности директора по искусственному интеллекту входит определение приоритетных направлений автоматизации, оценка экономической эффективности внедряемых решений, разработка принципов этического использования технологий и управление инновационными проектами.

Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение сферы применения искусственного интеллекта, увеличение степени специализации таких руководителей, рост требований к знаниям в области регулирования и усиление их влияния на корпоративные стратегии. Это свидетельствует о переходе искусственного интеллекта в категорию стандартных бизнес-инструментов, требующих профессионального управления на уровне топ-менеджмента.