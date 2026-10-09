Российские рестораны и кафе все чаще не выдерживают роста расходов. За первые девять месяцев 2026 года прекратили деятельность 28 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита — на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно предприниматели стали реже регистрировать новые проекты, а желающих вкладываться в ресторанный бизнес становится меньше.



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При этом общее количество зарегистрированных участников рынка продолжает расти. На 1 октября в России работали 221,6 тыс. организаций общепита, следует из данных «Контур. Фокуса». За год показатель увеличился на 4,67%. Но за январь—сентябрь число новых регистраций сократилось на 0,83%, до 32,2 тыс. юрлиц и ИП. Количество прекративших деятельность предприятий за тот же период достигло 28 тыс.



Данные о работающих заведениях показывают более заметное сокращение. По оценке Infoline, в июле в стране насчитывалось 223,8 тыс. кафе, ресторанов и других объектов общепита — на 7,8% меньше, чем годом ранее. Число заведений уменьшилось впервые с 2022 года. Владельцы закрывают точки, которые не приносят достаточной прибыли. Проблема касается не только независимых заведений, но и сетевых операторов.



Дополнительную нагрузку создает изменение налогового контроля. ФНС активнее проверяет компании, которые могут использовать дробление бизнеса для снижения налоговых платежей. В первом полугодии 2026 года вновь зарегистрированные ИП массово получали письма с предложением пересмотреть схему работы. Под внимание налоговиков попадают и франчайзинговые сети, если ведомство подозревает, что разделение бизнеса помогает избежать уплаты НДС. Поэтому не каждое исключение компании из реестра означает закрытие ресторана: в некоторых случаях речь идет о перестройке юридической структуры, поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская.



Открывать новые заведения предприниматели тоже не спешат. По информации Franshiza.ru, в сентябре количество заявок на запуск проектов общепита во всех сегментах оказалось вдвое ниже прошлогоднего уровня. Инвесторов сдерживают увеличившиеся затраты на открытие и неопределенность со сроками возврата вложений. Спрос также не дает поводов для расширения: посетители осторожнее тратят деньги вне дома, а готовую еду все чаще покупают в супермаркетах.



Рост оборота отрасли не означает, что рестораны стали зарабатывать больше за счет увеличения потока гостей. Росстат оценил оборот общепита за январь—август почти в 4 трлн руб. — на 16,6% выше прошлогоднего показателя. Однако, по данным «Чек Индекса», количество чеков выросло всего на 2%, а в ресторанах и барах снизилось на 4%. Таким образом, денежный оборот увеличивается заметно быстрее, чем число покупок, а в отдельных сегментах посещаемость падает.



До конца года участники рынка ожидают дальнейшего сокращения числа заведений. В первую очередь под угрозой останутся точки с низкой рентабельностью: им придется работать в условиях растущих издержек, меняющихся налоговых требований и осторожного потребительского спроса. Для операторов это означает необходимость пересматривать расходы и отказываться от проектов, которые больше не обеспечивают приемлемую доходность.

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