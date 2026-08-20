За год число заведений общепита в крупнейших городах России почти не изменилось: в 16 миллионниках сейчас работает около 97,1 тыс. точек, а общая их численность снизилась менее чем на 1%. Но за этой стабильностью скрывается заметная перестройка рынка: кафе, рестораны и кофейни сокращаются, причем особенно сильно — в Москве. При этом в некоторых регионах отдельные форматы, наоборот, быстро растут.

Photo by Nick Hillier on Unsplash

По данным 2ГИС, предоставленным «Инку», за последние 12 месяцев число кафе в миллионниках уменьшилось на 6%, ресторанов — на 4%, кофеен и заведений быстрого питания — на 3%. То есть общепит как категория пока держится, но привычный набор форматов постепенно меняется.

Москва выглядит особенно показательно. Общее число заведений здесь практически не изменилось — рост составил менее 0,1%. При этом кофеен стало на 15% меньше, кафе — на 10%, ресторанов — на 5%, а точек быстрого питания — на 4%. То есть, хотя рынок не пустеет, часть заведений закрывается, а освободившиеся места, судя по общей статистике, занимают другие форматы.

С кофейнями ситуация отдельная. В целом по миллионникам их число сократилось на 3%, до 7,7 тыс. точек. Но два города здесь сильно выбиваются из общей картины: минус 15% в Москве против роста в Ростове-на-Дону на 47%— там число кофеен достигло около 450. В Воронеже их стало больше на 14%, в Уфе — на 11%.

Похожая картина складывается и с заведениями быстрого питания. В среднем по миллионникам их стало на 3% меньше, однако в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге количество таких ресторанов выросло на 3%. В Москве — наоборот, снизилось на 4%. При этом в Омске и Волгограде сокращение оказалось еще заметнее — на 7% и 6% соответственно.

Читайте также Российский общепит столкнулся с худшим началом года за 25 лет

С полноценными ресторанами разброс еще сильнее. В среднем их количество уменьшилось на 4%, но в Омске выросло на 6%, а в Ростове-на-Дону — на 2%. В Перми и Новосибирске, напротив, число ресторанов сократилось на 12% и 8%.

Региональные различия видны и на уровне общепита в целом. За год количество заведений выросло на 5% в Ростове-на-Дону и на 3% в Челябинске. В Волгограде оно сократилось на 4%, в Самаре и Омске — на 3%. Москва и здесь выглядит относительно стабильной, а Санкт-Петербург вошел в группу городов, где количество точек снизилось на 1–2%.

При этом цифры 2ГИС не говорят напрямую, почему заведения закрываются или открываются. Они показывают изменение количества точек в базе геосервиса, поэтому по ним нельзя, например, сделать вывод о падении выручки всего ресторанного рынка или утверждать, что конкретный формат стал нерентабельным.

Но сама динамика может быть полезна предпринимателям как индикатор изменения городской конкуренции. В одних городах рынок выглядит насыщенным и даже начинает сокращаться, в других появляются пространства для роста отдельных форматов. Особенно интересно, что один и тот же сегмент может вести себя совершенно по-разному в Москве и в менее крупных миллионниках.

Что это значит для бизнеса

Общепит пока не уходит в массовую оборону, но открывать очередное заведение «как у всех» становится все менее очевидной стратегией. Предпринимателям приходится учитывать не только общий спрос, но и конкретный город, формат и локальную конкуренцию: там, где в Москве кофейни массово сокращаются, в Ростове их число за год почти наполовину выросло. То есть вопрос о том, открывать ли свою точку, попал в прямую зависимость от того, какую именно и где.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.