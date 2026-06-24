Открытие новых торговых центров в России резко замедлилось. По предварительным итогам первого полугодия 2026 года на рынок вышли только девять объектов общей арендопригодной площадью 94 тыс. кв. м, следует из оценки IBC Real Estate.

Годом ранее за тот же период открылись 29 торговых комплексов общей арендопригодной площадью 276 тыс. кв. м. Таким образом, объем ввода сократился примерно на две трети и приблизился к историческим минимумам. Нынешний результат сопоставим с первым полугодием 2023 года, когда на рынок вышли восемь объектов площадью 87 тыс. кв. м. Самые низкие показатели аналитики фиксировали в первой половине 2004 года.

Эксперты предупреждают, что открытие части заявленных проектов могут снова перенести. Строительство и отделка многих торговых центров уже завершены, однако собственникам сложно привлечь достаточное количество арендаторов для полноценного запуска объектов.

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Ситуацию осложнила более осторожная стратегия ретейлеров. Из-за замедления экономики торговые сети стали избирательнее подходить к расширению и открывают новые магазины только в наиболее перспективных местах. В результате даже готовые торговые центры не всегда могут набрать необходимый пул арендаторов и вынуждены переносить открытие.

При этом заявленные планы на ближайшие годы выглядят заметно оптимистичнее текущих результатов. По оценке NF Group, в 2026−2028 годах в России планируют ввести около 1,46 млн кв. м торговой недвижимости — на 16% больше, чем за предыдущие три года. Однако часть этого прироста связана с объектами, сроки открытия которых уже переносились. Поэтому фактический ввод может оказаться ниже заявленного из-за сложностей с привлечением арендаторов и общей стагнации рынка.

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