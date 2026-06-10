После нескольких осторожных лет рынок торговой недвижимости в России готовится к новому циклу строительства, но его масштаб пока остается спорным. Аналитики ожидают, что в 2026−2028 годах ввод торговых центров может превысить показатели предыдущего трехлетнего периода, однако часть заявленных проектов рискует уехать на более поздние сроки.
По оценке Nikoliers, в 2026 году в России планируется открыть 36 торговых центров общей площадью 412 тыс. кв. м. Это на 13% ниже результата прошлого года. Зато на 2027−2028 годы заявлено еще около 900 тыс. кв. м новых площадей, поэтому совокупный ввод за трехлетний цикл может превысить показатели 2023−2025 годов.
Прогнозы консультантов по 2026 году расходятся, но в одном участники рынка в целом сходятся. Основной прирост ожидается именно в 2027–2028 годах. На этот период приходится заметная часть крупных объектов, которые уже строятся или находятся на высокой стадии готовности.
При этом эксперты предупреждают, что не все заявленные проекты откроются в первоначальные сроки. Среди причин — дорогие кредиты, высокая стоимость капитала, осторожность арендаторов и более слабая экономическая динамика. Поэтому часть комплексов, которые формально должны открыться в 2026 году, вероятно, перенесут на более поздний период.
Участники рынка отмечают, что девелоперы сейчас чаще достраивают уже начатые объекты, а новые проекты запускают заметно осторожнее. Особенно это касается крупных торговых центров, где нужны большие инвестиции и длинный срок окупаемости. Новые проекты все чаще уходят в районный формат и ориентируются на локальный спрос.
Статистика ближайших лет во многом будет зависеть от нескольких крупных комплексов в Москве и регионах. Если такие объекты будут переносить, это сразу отразится на общероссийских показателях ввода.
Дополнительный вызов для рынка — осторожность арендаторов. Розничные сети уже не так охотно расширяют присутствие и тщательнее считают эффективность каждой новой точки. Особенно заметна эта тенденция в сегментах одежды, обуви, товаров для дома и другой непродовольственной продукции.
Ситуацию осложняет рост электронной коммерции. Интернет-продажи продолжают увеличивать долю в розничном обороте, из-за чего традиционные магазины теряют часть трафика, а торговые центры испытывают давление на финансовые показатели. Особенно чувствительно это для крупных объектов, которые исторически были ориентированы на массовый шопинг.
Из-за этого собственники коммерческой недвижимости постепенно пересматривают концепции своих комплексов. Если раньше основную часть площадей занимала торговля, то теперь акцент все чаще смещается в сторону общественных пространств, ресторанов, спортивной инфраструктуры и развлечений.
Эксперты считают, что классическая модель мегамолла постепенно теряет актуальность. На смену ей приходит формат многофункционального центра, где покупки становятся лишь одной из причин для визита. Все большую роль играют фуд-холлы, семейные развлечения, фитнес-клубы, образовательные проекты и сервисы досуга.
По оценкам участников рынка, в ближайшие годы часть действующих торговых комплексов может пройти глубокую модернизацию или изменить профиль использования. Конкурентоспособность сохранят прежде всего объекты, которые смогут предложить посетителям не только магазины, но и полноценный набор сервисов для отдыха и свободного времени.
Специалисты подчеркивают, что трансформация торговых центров не означает отказ от торговли. Наоборот, сочетание ритейла, развлечений и общественных пространств помогает поддерживать поток посетителей и компенсировать снижение спроса на традиционные торговые площади. Именно такой подход, по мнению экспертов, станет одним из ключевых факторов устойчивости отрасли в ближайшие годы.
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