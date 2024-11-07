Конституционный суд РФ выявил несоответствие в двух группах законов. В одном из них описываются предельные сроки освоения земельных участков под ИЖС, в другом обозначены штрафные санкции, которые могут накладываться при нарушении этих сроков. Из формулировок не ясно, о каких именно сроках идет речь, следует из постановления, которое опубликовано на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

Возможность накладывать штраф за неиспользование земельного участка под ИЖС прописана в ч. 3 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В ней сказано, что если в установленные законом сроки он не будет использоваться, на собственника можно наложить штраф в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости земли (но не менее 20 тыс. руб.), или от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб., если кадастровая стоимость не определена.

Для должностных и юридических лиц штрафы доходят до 5% от кадастровой стоимости участка, или до 700 тыс. руб. При этом из формулировки не ясно, что это за сроки и какой конкретно закон упомянут в этой норме. В самой штрафной норме отсылки ни к какому иному законодательству нет.

Необходимость своевременно приступить к использованию земельных участков прописана в ст. 42 Земельного кодекса. Но понятие «своевременно» там не раскрывается. Не дают пояснений и другие статьи Земельного кодекса, а также Градостроительный кодекс и иные федеральные законы, отметил КС.

Отчасти ответ содержится лишь в нормах ст. 284 Гражданского кодекса, где срок уже прописан. Он составляет три года. Однако речь не о периоде, в который должен быть построен дом, а о сроке, в который участок не используется по целевому назначению. Более того, в этой статье сказано: «В этот период не включается время, необходимое для освоения участка».

Суд постановил, что наложение штрафов за неосвоенные земли под ИЖС с отсылкой на Гражданский кодекс является неконституционным, поскольку противоречит «принципам равенства и справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм».

Принятый 8 августа 2024 года Федеральный закон № 307-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Согласно ему, срок освоения земельных участков не может составлять более трех лет. Поэтому с марта следующего года штрафные санкции, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях, станут легитимными и однозначными для применения, постановил Конституционный суд.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с изменениями в действующий Лесной кодекс. На данный момент, арендовать земельные участки лесного фонда могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сделать это можно через процедуру аукциона. Теперь возможность аренды леса предлагается предоставить и физическим лицам. При этом будут действовать некоторые ограничения.