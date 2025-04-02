Власти пришли к консенсусу по изменениям в Трудовой кодекс (ТК), предполагающие увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на последнюю версию законопроекта. Поправки также определяют порядок оплаты переработок и упрощают регламент увольнений.

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Изменения в ТК обсуждались на совещании в администрации президента в феврале, сообщили газете два источника. По результатам встречи противоречия с позицией профсоюзов и работодателей были урегулированы, а проект закона доработан.

Так, по требованию профсоюзов, норма о повышении лимита сверхурочной работы до 240 часов была дополнена словами, «если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением».

В то же время в поправках предложено отменить ограничения на работу сверх нормы в течение двух дней подряд, но переработки не смогут превышать 4 часов в день. Кроме того, перед привлечением к дополнительной работе сверх нормы 120 часов работники получат право на предварительный медицинский осмотр.

По проекту, переработки будут рассчитываться на основании действующей на предприятии системы оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Первые два часа работы в день должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном. Но начиная со 121 часа переработок в год предусмотрен двойной размер вознаграждения в любом случае.

Среди других изменений, которые предложены в поправках:

увольнение в случае грубого нарушения работником трудовых обязанностей (при совершении им хищений);

сокращение сроков предупреждения работника об изменении существенных условий трудового договора с двух до одного месяца;

возможность подтвердить прохождение инструктажа по охране труда в электронном в виде с помощью усиленной электронной подписи;

распространить норму о запрете на установление испытательного срока для молодых специалистов на тех, кто учился по целевому набору;

снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на предприятиях с опасными условиями труда (такая работа будет оплачиваться в двойном размере).

Ранее эксперты сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и Русской Школы Управления (РШУ) выяснили, насколько часто россиянам приходится работать сверхурочно и как это сказывается на их жизни. По их данным, 18% россиян сталкиваются с переработками каждый день, 26% — несколько раз в неделю, а еще 27% — несколько раз в месяц.