Правительство России одобрило поправки в закон «О защите прав потребителей», запрещающие автоматическое списание средств при оплате подписок на онлайн-сервисы. Об этом сообщают «Известия».

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Речь идет о законопроекте, который внесли в Госдуму летом 2023 года. В первом чтении он был принят в сентябре 2024 года. Документ запрещает сервисам использовать данные банковских карт для списаний, если пользователь удалил их из личного кабинета. Компании также обязаны обеспечить возможность отказа от подписки.

Адвокат и член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов пояснил, что изменения устанавливают четкий правовой механизм защиты от несанкционированных списаний. Законопроект также обязывает поставщиков услуг информировать об условиях договора и способах его расторжения до подписания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что изменения устранят проблему несанкционированных списаний, на которую жаловались граждане. В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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Потребители получат больше контроля над своими финансами, а четкое информирование и упрощенный порядок отказа повыся прозрачность взаимодействия с сервисами, отметил руководитель налоговой практики Адвокатского бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур по отказу от подписок, считает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко.