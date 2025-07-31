Краудлендинговая платформа «ВДело» представила инновационную программу «Партнерские финансы», позволяющую инвесторам получать долю от ежедневной выручки бизнеса вместо традиционных кредитных выплат. Первым получателем финансирования стал фитнес-центр «ХАЛК» из Нижнего Тагила, который привлек 10 млн руб. на расширение.

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Программа предлагает альтернативу классическому кредитованию, исключая процентные ставки, жесткие графики погашения и штрафы за просрочки. Инвесторы становятся партнерами бизнеса, ежедневно получая определенный процент от выручки, но не участвуя в управлении компанией.

Для участия бизнес должен демонстрировать среднемесячный оборот от 150 тыс. до 5 млн руб. Максимальная сумма инвестиций ограничена тремя месячными выручками (не более 15 млн руб.) со сроком действия договора до 49 лет. Предприниматель может вернуть средства в удобный момент, а инвесторы — выйти из проекта через механизм переуступки прав.

Платформа интегрируется с расчетными счетами предпринимателей, автоматически фиксируя ежедневную выручку и распределяя доли между инвесторами. Эта система минимизирует риски и исключает возможность просрочек.

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По словам основателя платформы Сергея Федореева, подобная модель хорошо зарекомендовала себя за рубежом, особенно в ОАЭ, но в России применяется впервые на уровне коллективных инвестиций. Программа ориентирована на стабильно работающие предприятия, нуждающиеся в средствах для масштабирования.

Руководитель программы Андрей Часовских отметил, что новый подход учитывает сезонные колебания выручки и снижает риски для предпринимателей. В отличие от традиционных кредитов, здесь нет жестких санкций при временных финансовых трудностях.

К концу 2025 года платформа планирует сформировать инвестиционный портфель программы на 100 млн руб. В 2026 году этот показатель должен достичь 500 млн руб., а к 2027 году — превысить 1 млрд руб.

Эксперты считают, что такая модель финансирования может стать эффективным инструментом поддержки малого бизнеса в России, особенно для предприятий с устойчивым ежедневным денежным потоком.