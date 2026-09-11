России впервые запустили коммерческие сети 5G. На первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах. Потенциальный охват Минцифры оценивает примерно в 10 млн человек.

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Больше всего операторов запустили 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — там услуги одновременно предоставляют все участники «большой четверки»: МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. В Новосибирске и Казани сети развернули «Мегафон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «Мегафон». В остальных городах пока работает по одному оператору. «Мегафон» запустил 5G в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери; Т2 — в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске; МТС — в Уфе, а «Билайн» — в Ярославле.

Чтобы запустить 5G быстрее, операторам разрешили использовать уже имеющиеся частоты LTE и зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября этого года. Одновременно компании «большой четверки» получили без аукциона по 90 МГц в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц — именно он должен обеспечить более заметный прирост скорости по мере расширения сети. На переиспользованных LTE-частотах эффект будет скромнее: участники рынка предварительно оценивают прирост скорости примерно в 10%.

Дальше сети должны расширяться уже в выделенном диапазоне 4,63–4,99 ГГц. К концу 2028 года такое покрытие планируют развернуть в наиболее популярных локациях городов-миллионников, а затем постепенно расширять его в течение следующих трех лет. Одновременно операторы начнут переходить на российское оборудование: с 2027 года доля отечественных базовых станций должна расти поэтапно и к концу 2031-го достичь 100%.

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При этом LTE в ближайшие годы никуда не исчезнет. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что для большинства частных пользователей переход на 5G пока не выглядит необходимым. Контента и сервисов, которым действительно требуются такие скорости, немного, а для части абонентов потребуется еще и смена смартфона. Дополнительная проблема — совместимость устройств с выбранным в России диапазоном 4,63–4,99 ГГц.

При этом нагрузка на мобильные сети продолжает расти, и дополнительный частотный ресурс операторам действительно нужен. Особенно остро проблема ощущается в крупнейших городах, где одновременно к сети подключено больше пользователей и быстрее растет потребление тяжелого контента — видео, стриминга и других сервисов, постоянно увеличивающих объем передаваемых данных.

При этом главный эффект 5G может оказаться заметнее не в смартфонах, а в бизнесе и промышленности. Низкая задержка и возможность одновременно подключать большое количество устройств нужны для промышленной автоматизации, робототехники и беспилотного транспорта. Среди других сценариев — телемедицина, интернет вещей, инфраструктура «умного города» и частные сети, которые предприятия могут использовать внутри собственных площадок.

Поэтому нынешний запуск 5G скорее открывает переходный период, чем моментально меняет российскую мобильную связь. Первые сети работают на уже освоенных частотах, полноценное покрытие в новом диапазоне будет появляться постепенно, а LTE еще долго останется основной сетью для большинства абонентов. Массовость 5G будет зависеть не только от строительства базовых станций, но и от того, насколько быстро на рынке появятся совместимые устройства и сервисы, которым действительно нужны возможности нового стандарта.

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