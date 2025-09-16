В России зафиксировано рекордное сокращение разрыва в доходах между наиболее и наименее оплачиваемыми работниками, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Emil Kalibradov, Unsplash

В 2025 году средняя зарплата у 20% наименее оплачиваемых работников составила 31 тыс. руб., тогда как у 20% наиболее высокооплачиваемых специалистов — 233 тыс. руб. Разница достигла 7,5 раза, что стало минимальным значением с 2000 года, подсчитали в FinExpertiza на основе данных Росстата.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что сокращение разрыва связано с более быстрым ростом доходов у низкооплачиваемых работников: дефицит «синих воротничков» вынуждает бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения.

Во ВНИИ труда добавили, что снижение неравенства также обусловлено ростом МРОТ, который с 2025 года установлен на уровне 22,4 тыс. руб. — почти на 17% выше прошлогоднего.

Наибольшая разница в доходах фиксируется в сфере персональных услуг — ремонт, химчистки и салоны красоты: здесь зарплаты различаются в 11 раз. Сотрудники нижнего сегмента получают около 23 тыс. руб., тогда как наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают до 260 тыс. руб. Схожая ситуация наблюдается в IT и сфере связи — 44 тыс. против 494 тыс. руб.

Наименьшая дифференциация характерна для отраслей реального сектора — добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ЖКХ и обрабатывающая промышленность, где разрыв составляет около пяти раз.

Значительные различия проявляются и на региональном уровне. В Туве зафиксирован минимальный уровень неравенства — 3,6 раза (от 36 тыс. до 131 тыс. руб.), тогда как в Москве традиционно наблюдается наибольший разрыв — 8,7 раза: от 51 тыс. до 442 тыс. руб.