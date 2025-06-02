В России готовят законопроект, направленный на возрождение доходных домов в России, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, это позволит создать регулируемый рынок аренды, где профессиональные инвесторы смогут вкладывать средства в жилье для сдачи с прозрачными условиями.

Фото: Freepik

Документ, который вскоре обсудят с правительством, включает предложение ввести новый статус недвижимости, дополняющий категории жилых и нежилых помещений, отметил депутат.

«Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора», — пояснил он.



Новый закон также должен устранить правовую неопределенность, характерную для апартаментов, которые де-юре считаются нежилыми помещениями.

Парламентарий отметил, что в дореволюционной России доходные дома составляли 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве.

«Институт доходных домов надо возрождать, чтобы у наших граждан появилась еще одна дополнительная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью такого расширения предложения на нашем рынке», — убежден Кошелев.