Samsung Electronics ведет переговоры с ведущими ИИ-компаниями, включая OpenAI и Perplexity AI, для интеграции их сервисов в будущие устройства Galaxy. Компания стремится расширить спектр ИИ-возможностей и предложить пользователям больше выбора, не ограничиваясь только моделью Gemini от Google. Этот стратегический сдвиг начнется с линейки смартфонов Galaxy S26, выход которой ожидается в следующем году.

Ravi Sharma/Unsplash

На данный момент Samsung сильно зависит от одного поставщика ИИ-решений — Google, чья модель Gemini используется в большинстве Android-устройств. Чтобы снизить зависимость, компания ищет альтернативных партнеров. Чхве Вон-джун, президент мобильного подразделения Samsung, заявил, что компания открыта для любого ИИ-агента, способного обеспечить лучший пользовательский опыт.

В рамках этой стратегии Samsung близка к заключению сделки об инвестировании в Perplexity AI и интеграции ее ассистента. Этот шаг напоминает тактику Apple, которая также дополняет собственные разработки лучшими сторонними технологиями. Диверсификация партнеров позволяет Samsung снизить риски и повысить конкурентоспособность своих флагманских устройств на насыщенном рынке.

Помимо программного обеспечения, Samsung рассматривает и аппаратные решения для Galaxy S26. Компания оценивает как чипы от Qualcomm, так и собственные процессоры Exynos 2600. Недавно Samsung впервые использовала чипсет Exynos в складном устройстве Galaxy Z Flip 7, стремясь уменьшить зависимость от Qualcomm и доказать производительность своих разработок.

На фоне этих изменений Samsung также приветствует возможный выход Apple на рынок складных смартфонов в следующем году. По словам Чхве Вон-джуна, появление еще одного крупного игрока в этой категории будет полезно для всей индустрии и ускорит массовое внедрение таких устройств.

