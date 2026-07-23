Система «СПАРК‑Интерфакс» появились сведения о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса. Отметку о включении организации в реестр АНО «Общественный капитал» добавили в ее карточку в разделе «Факторы, требующие внимания», сообщила пресс-служба системы.

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СПАРК и раньше позволял оценивать финансовую устойчивость контрагентов, выявлять аффилированность и скрытые связи, а также отслеживать события, способные повлиять на сотрудничество. Новый маркер дополнил эти данные сведениями о нефинансовых практиках компании. При этом соответствие стандарту само по себе не гарантировало финансовую или договорную надежность партнера и могло служить лишь одним из ориентиров при его проверке.

По состоянию на 23 июля к оценке по стандарту привлекли свыше 1,5 тыс. предприятий, сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков. Сведения о компаниях, подтвердивших соответствие требованиям, АНО «Общественный капитал» публиковала в открытом реестре. В нем были указаны название организации, ИНН, регион, отрасль, верификатор, а также даты включения и окончания пребывания в реестре.

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Стандарт общественного капитала бизнеса правительство утвердило 30 декабря 2025 года постановлением № 2230. Документ закрепил единые подходы к составлению и раскрытию публичной нефинансовой отчетности, а также порядок проверки деятельности компаний по целевым показателям. Методология охватила шесть направлений — экологические, социальные, управленческие и экономические показатели, деловую репутацию, а также вклад организации в общественное благосостояние и стратегическое развитие страны.

Генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова назвала такую отметку подтверждением того, что компания вкладывает ресурсы в общественное благополучие, соблюдает экологические и трудовые нормы и учитывает государственные приоритеты. По ее словам, интеграция с системой СПАРК должна была помочь ответственному бизнесу укрепить деловую репутацию.

Новый индикатор дополнил финансовые и юридические сведения о контрагентах данными из реестра общественного капитала. При этом сам стандарт не сводился к ESG — он учитывал такие рейтинги, но охватывал более широкий круг показателей и был связан с российскими национальными целями. Для пользователей СПАРК отметка могла стать дополнительным ориентиром при выборе партнера, но не заменяла проверку его финансового положения, владельцев, судебных споров и других рисков.

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