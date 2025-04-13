В начале 1880-х годов священнослужитель из Массачусетса преподобный Генри Турбелл Роуз решил построить летний домик и купил пол-акра земли в Уотер-Милле, штат Нью-Йорк за $50. Участок расположен в Хэмптоне, ставшем сегодня одним из самых дорогих районов в США. Дом в стиле «Шингл», построенный Роузом, выставлен на продажу. Его стоимость составляет $14,25 млн.

По словам нынешней владелицы, Терезы Бернбах, которая купила дом за $2,75 млн в 2004 году и потратила годы на его реставрацию, будущий владелец вместе с домом получит более 50 предметов мебели и столярных изделий. Они были также изготовлены Роузом.

Здание внесено в Национальный реестр исторических мест. Площадь дома с пятью спальнями составляет около 1249,7 кв. м. В 1985 году его перенесли примерно на полмили, но при этом в нем нем сохранились многие оригинальные детали. «Он отличается от новых домов, где все белое и все окна стеклянные», — говорит риелтор Стивен Дорн из Brown Harris Stevens.

Согласно книге «Дома Хэмптона, 1880-1930», Роуз нанял архитектора Фредерика У. Стикни за $25, чтобы тот разработал проект. Он был пастором конгрегационной церкви, а также плотником-любителем и сам руководил строительством. Согласно данным Национального реестра, его общая стоимость составила $1,35 тыс.

Роуз назвал дом Rosemary Lodge в честь своей жены Мэри. Каждая комната в нем отделана разными породами дерева: ясень, вишня, платан и дуб. Строительство было завершено в 1884 году, но пастор еще несколько десятилетий дорабатывал детали интерьера.

Он создавал мебель и каминные полки, вырезал из дерева цветы, птиц и даже стихи на панелях дома. В гостиной и столовой, например, есть отрывки из Шекспира.

Роуз умер в 1919 году, и дом несколько раз переходил из рук в руки. В 1980-х годах владельцы решили его перевезти. Поставив его на новый фундамент, они пристроили бассейн и бильярдную.

Бернбах купила дом через год после смерти своего мужа. По ее словам, когда она впервые вошла в него, у нее по коже побежали мурашки, потому что он напомнил ей дом ее детства. Rosemary Lodge она использует в качестве второго дома, проводя там лето и выходные зимой.

В 2007 году она начала там ремонт стоимостью около $1 млн, который включал переделку кухни и ванных комнат. «Конечно, это заняло много времени, потому что все так бережно относились к деревянным конструкциям, — говорит Бернбах. — Особую сложность представляла прокладка электрических проводов по стенам».

Приняв решение о продаже она неохотно расстается с домом. «Я не хотела продавать этот дом, но после долгих консультаций с семьей я решила, что, возможно, время пришло», — добавила Бернбах.

По словам Дорн, более крупные объекты в этом районе были проданы за $20 млн и выше. Так, в 2021 году участок в Уотер-Милл стоил $118,5 млн.

Роуз документировал все, что связано с домом: строительство, декор, ремонт, посетителей — он записывал все в журнал. Бернбах планирует передать его следующему владельцу. «Он перешел ко мне, и я передам его дальше», — сказала она.

Ранее 200 искусных мастеров со всей Индии объединились для создания интерьера дома в Ченнаи в штате Тамилнад, спроектированного студией Multitude of Sins из Бангалора. Около 80% мебели, светильников и произведений искусства в доме были изготовлены на заказ специально для этого проекта.