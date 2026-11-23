Американская кофейня Poorboy Coffee запустила необычную серию поп-ап мероприятий, где посетители сами решают, сколько заплатить за кофе. Напиток можно получить совершенно бесплатно, а все собранные деньги передают другим небольшим местным компаниям.

Nathan Dumlao, Unsplash

Идею придумал основатель Poorboy Coffee Брэндон Сарди. Проект получил название Who Gives a Hand и стал способом поддержать предпринимателей, которым непросто развивать собственное дело.

Раньше команда Poorboy Coffee регулярно открывала временные кофейные точки в винных барах. Однако такой формат оказался не слишком выгодным: сотрудникам приходилось тратить целый день на подготовку, перевозку оборудования и организацию мероприятия, рассчитывая при этом на продажи кофе примерно по $5 за чашку.

Позже компания переключилась на обслуживание частных мероприятий, где клиенты оплачивают услуги заранее. Это оказалось экономически выгоднее, но Сарди не хотел полностью отказываться от общения с посетителями и участия в жизни местного сообщества.

Так появилась идея нового формата: любой желающий может взять кофе бесплатно или оставить столько денег, сколько считает нужным. Все собранные средства передают другому малому бизнесу.

Первое мероприятие принесло почти $1000. Брэндон ожидал увидеть большую очередь за бесплатным кофе, но посетителей оказалось меньше, чем он рассчитывал. Зато пришедшие проявили неожиданную щедрость: некоторые платили больше обычной стоимости напитка, а отдельные гости оставляли до $50.

За три часа удалось собрать $957. Для сравнения, обычная поп-ап точка приносила компании около $450 выручки. Все собранные деньги передали владельцам семейного бизнеса AK Meats в Сан-Франциско.

Команда даже установила счетчик пожертвований в режиме реального времени, чтобы посетители могли наблюдать, как увеличивается общая сумма.

Второе мероприятие прошло менее успешно: примерно столько же людей пришли за кофе, но больше посетителей решили ничего не платить. Впрочем, возможность получить напиток бесплатно изначально была частью задумки.

В итоге удалось собрать около $500. Сотрудники кофейни отказались от оплаты за свою работу, чтобы поддержать инициативу, а сам Сарди добавил еще $500 из собственных средств. Таким образом, следующему местному бизнесу удалось передать более $1000.

Для Poorboy Coffee проект стал необычным способом продвижения бренда и поддержки местных предпринимателей. Посетители получают кофе и сами определяют его стоимость, а небольшие компании — финансовую помощь без встречных обязательств.

Несмотря на расходы на ингредиенты, транспортировку, оборудование и работу команды, Сарди считает такой формат оправданным. Он уже планирует новые мероприятия, в том числе в Нью-Йорке.

Сам предприниматель начинал Poorboy Coffee примерно с $500, поэтому хорошо понимает, насколько сложно развивать собственное дело с нуля. По его словам, возможность передать другому предпринимателю значительную сумму и увидеть, какую радость это приносит, бесценна.

Так обычная чашка кофе стала способом поддержать другой малый бизнес и показать, что даже небольшие инициативы могут приносить ощутимую пользу местному сообществу.

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