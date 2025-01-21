TikTok снова доступен в США, но загрузить его в магазинах приложений пока нельзя. Маркетплейсы обязаны соблюдать законодательство, несмотря на заверения президента Трампа о том, что он продлит срок вступления запрета в силу. В то же время, в топах App Store и Google Play наблюдается рост популярности и увеличение количества загрузок конкурентов TikTok.

Китайское приложение RedNote, которое представлено в магазинах приложений как Xiaohongshu, стало первым по количеству загрузок в США на прошлой неделе. После восстановления работы TikTok, RedNote достиг первого места в топе App Store, достигнув 700 тыс. скачиваний.

Приложения Likee, Clapper и Flip, заняли второе, четвертое и десятое места в общем топ-чарте. Favorited, приложение, предназначенное для прямых трансляций, занимает пятнадцатое место.

Социальная сеть Bluesky выбыла из топ-10. Она занимает тринадцатое место в App Store и пятнадцатое место в Google Play.

Тем не менее, благодаря запрету TikTok число загрузок Bluesky увеличилось, и теперь у него 28,29 млн пользователей по сравнению с 27,5 млн на прошлой неделе.

По оценкам аналитиков, приложения Appfigures, RedNote, Flip и Clapper на прошлой неделе продемонстрировали в США резкий скачок роста, с нескольких тысяч загрузок в день до десятков тысяч загрузок.

В январе 2025 года RedNote установили 818 тыс. новых пользователей в США. Поскольку приложение на китайском языке, Duolingo также сообщило о 216%-ном росте числа американских пользователей, желающих его изучить.

Напомним, что 18 января американские пользователи потеряли доступ к TikTok, а 19 января вступил в силу закон о его блокировке по соображениям национальной безопасности. Но после того как избранный президент Дональд Трамп заявил, что восстановит доступ к платформе, когда вернется к власти, TikTok вновь появился в магазинах приложений