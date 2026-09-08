Южнокорейская фармацевтическая компания Daewoong Pharmaceutical получила в США одобрение патентной заявки на ионизируемые липиды, из которых формируются наночастицы для доставки мРНК. Технология используется в платформе eTurna. С ее помощью компания рассчитывает доставлять в стареющие клетки мРНК с инструкциями по выработке факторов частичного перепрограммирования.

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Одобрение заявки еще не означает, что Daewoong получила действующий патент: компании предстоит завершить формальные процедуры, после которых документ зарегистрируют в США. Готового препарата против старения у нее тем более нет — разработки остаются на доклинической стадии. Решение американского патентного ведомства лишь открывает путь к правовой защите технологии доставки, а не подтверждает эффективность будущей терапии.

Как мРНК может «омолодить» клетку

Молекулы мРНК быстро разрушаются в организме и сами по себе плохо проникают в клетки. Поэтому их заключают в липидные наночастицы — крошечные оболочки из жироподобных молекул. Они защищают мРНК и помогают доставить ее к нужным клеткам.

Одобренная заявка Daewoong охватывает структуры ионизируемых липидов, из которых формируются такие наночастицы. От свойств этих липидов зависит, насколько надежно частица защитит мРНК и доставит ее внутрь нужных клеток.

Daewoong собирается использовать систему для доставки мРНК с инструкциями по выработке факторов клеточного перепрограммирования. Задача — не вернуть клетку полностью к состоянию стволовой, а восстановить часть функций, утраченных с возрастом, и при этом сохранить ее специализацию.

Условно это можно сравнить не с полной перезагрузкой, а с обновлением системы. Клетке хотят вернуть часть утраченных функций, не заставляя ее «забыть», к какому типу она относится.

Первые результаты получили на клетках кожи

Согласно патентной документации, липидные наночастицы протестировали на дермальных фибробластах человека и образцах стареющей ткани. Фибробласты — это клетки соединительной ткани, которые, в частности, поддерживают структуру кожи.

В экспериментах такая доставка сопровождалась улучшением показателей регенерации кожи и снижением ряда маркеров, связанных со старением. Однако это доклинические данные из патентной документации, а не доказательство омоложения у людей.

Наночастицы также показали способность доставлять мРНК в иммунные клетки. В Daewoong считают, что в будущем это позволит расширить применение платформы за пределы разработок для кожи, однако о доказанном перепрограммировании иммунных клеток пока говорить нельзя.

Почему патент важнее, чем кажется

В разработках по клеточному омоложению внимание чаще достается самим факторам перепрограммирования. Но они не помогут, если мРНК с нужными инструкциями не удастся безопасно и точно доставить в целевые клетки.

Поэтому система доставки может стать одним из ключевых элементов будущей терапии. Заявка Daewoong касается не самой идеи клеточного «омоложения», а ионизируемых липидов, необходимых для доставки генетических инструкций. Правовую защиту в США компания получит после окончательной регистрации патента.

«Получение патента США знаменует собой важный шаг в укреплении технологической конкурентоспособности Daewoong Pharmaceutical на мировом рынке мРНК-терапии», — заявил генеральный директор компании Пак Сон-су. По его словам, Daewoong намерена ускорить клиническую разработку своего доклинического портфеля и работать над терапиями, направленными на замедление старения.

До появления реального лекарства еще далеко. Одобрение патентной заявки не подтверждает эффективность или безопасность технологии у людей и тем более не разрешает применять ее для лечения. Сначала Daewoong предстоит завершить доклинические исследования, а затем получить разрешение на испытания с участием людей и пройти их.

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