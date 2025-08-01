Исследователь из Стэнфордского университета Аарон Тан представил концепт робота Lume, замаскированного под прикроватную лампу. Это устройство призвано решить проблему интеграции роботов в домашний интерьер, а также снять опасения людей по поводу безопасности и конфиденциальности, связанные с гуманоидными роботами. Lume предлагает новый подход к домашней автоматизации — на данный момент робот решает лишь одну задачу складывания белья.

Lume

В отличие от человекоподобных роботов, Lume имеет вид двух стильных роботизированных рук, которые в неактивном состоянии выполняют функцию ламп. Когда нужно сложить белье, пользователь кладет его на кровать, и руки-лампы аккуратно его складывают. Такой дизайн позволяет роботу быть полезным, не занимая лишнего места и не создавая ощущения постоянного наблюдения, как в случае с гуманоидами.

Пока представленное видео является рендером, однако Тан утверждает, что у него уже есть рабочий прототип в гараже в Сан-Франциско. Этот подход — демонстрация концепта до готовности продукта — позволяет собрать предзаказы и оценить спрос. Стоимость устройства планируется ниже $2 тыс., а поставки должны начаться в следующем году. Уже сейчас можно внести возвращаемый депозит в размере $49.

Lume

Бизнес-модель Lume нацелена на потребителей, которые хотят получить помощь по дому, но не готовы впускать в свое личное пространство сложных и потенциально небезопасных гуманоидных роботов. Предлагая более простое и узкоспециализированное решение, Тан находит свою нишу. Цена в $2 тыс. и ниже делает устройство конкурентоспособным по сравнению с ожидаемой стоимостью полноценных роботов-помощников.

Изобретение Lume показывает важный тренд в робототехнике: движение в сторону специализированных, эстетически приятных и менее «пугающих» устройств для дома. Вместо одного универсального, но дорогого и сложного робота, потребителям могут предложить набор более простых гаджетов для конкретных задач.

Ранее компания Unitree выпустила самого дешевого гуманоидного робота в мире — R1. Цена на этого андроида начинается от $6 тыс.