В США начала работу новая социальная сеть Twitter.now, которую развивает стартап Operation Bluebird. В команду основателей входит бывший юрист Twitter по товарным знакам Стивен Коутс. Проект позиционируется как альтернатива X (бывший Twitter), построенная вокруг системы проверки достоверности публикаций.

Twitter.now

Запуску предшествовал судебный спор с компанией X. По данным ArsTechnica, в прошлом году X подала иск против Operation Bluebird и просила суд штата Делавэр запретить компании использовать название Twitter для новой социальной платформы.

Operation Bluebird в своем ходатайстве настаивала на том, что X отказалась от прав на товарные знаки Twitter и Tweet, что позволяет использовать эти названия.

Коутс заявил в публикации в LinkedIn, что компания не пытается воссоздать прежнюю платформу. По его словам, после отказа X Corp от бренда Twitter команда увидела возможность построить новый сервис, основанный на доверии, прозрачности и праве пользователя самостоятельно определять состав своей ленты, а не полагаться на непрозрачный алгоритм.

Сайт сейчас находится на этапе тестирования, ранний доступ стоит $20. Платформа использует систему на основе ИИ под названием VERA, которая оценивает публикации, проверяет содержащиеся в них утверждения, указывает источник и контекст, а также присваивает посту показатель доверия.

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Пользователи смогут самостоятельно задавать пороговое значение этого показателя, чтобы отфильтровывать записи с низким уровнем доверия.

Вопрос модерации остается сложным для любой крупной социальной сети. По мере роста аудитории платформы обычно сталкиваются с необходимостью принимать спорные решения по контенту — с этой проблемой ранее регулярно сталкивался и оригинальный Twitter до его покупки Илоном Маском. Претензии по модерации в последнее время предъявляют и к социальной сети Bluesky.

В Operation Bluebird сообщили TechCrunch, что рассчитывают решать вопросы модерации именно за счет системы VERA, которая сейчас работает в первой версии.

По заявлению компании, в ближайших планах — выпуск VERA 2.0 с расширенными возможностями, включая настройку приложения таким образом, чтобы пользователь видел только публикации выше выбранного им порога доверия.

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