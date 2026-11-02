Американский стартап Helios Intelligence представил концепцию домашнего анализа крови, который позволит оценивать состояние организма по более чем 1000 биомаркерам. Для исследования, по заявлению компании, будет достаточно всего одной капли крови, взятой в домашних условиях.

Adrian Sulyok, Unsplash

Однако анализ — лишь первый этап более масштабного проекта. В перспективе Helios Intelligence планирует создать индивидуальную цифровую модель организма, которая сможет отслеживать изменения в состоянии здоровья, оценивать риски заболеваний и прогнозировать реакцию на лечение.

Как объясняют в компании, пользователь сможет самостоятельно собрать образец крови дома и отправить его на исследование. Полученные результаты станут основой для создания персональной модели организма — так называемой Helios Foundation Model.

Разработчики намерены объединить данные анализов с информацией от носимых устройств, медицинскими исследованиями и электронными медицинскими картами. В дальнейшем модель должна научиться воспроизводить различные физиологические процессы, выявлять потенциальные риски для здоровья и помогать разрабатывать новые методы лечения.

В планах компании также запуск собственных геномных и метаболомных исследований. Для обработки данных Helios собирается использовать искусственный интеллект, в том числе большие языковые модели, которые смогут формировать персонализированные медицинские отчеты. При этом компания заявляет о намерении соблюдать требования HIPAA — американского законодательства о защите медицинской информации.

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Helios Intelligence — бостонский стартап, основанный в 2025 году. Компания участвует в осенней программе Y Combinator 2026 года. Среди ее основателей — Омар Абудайе и Джонатан Гутенберг, исследователи, ранее работавшие над технологиями CRISPR и диагностическими решениями, а также участвовавшие в создании биотехнологических компаний Sherlock Biosciences, Proof Diagnostics и Tome Biosciences.

По данным компании, ее посевной раунд поддержали Y Combinator, Formation и частные инвесторы из сфер медицины, искусственного интеллекта и потребительских технологий. Размер инвестиций не раскрывается.

Чем тест отличается от существующих решений

Заявленные возможности Helios выглядят амбициозно на фоне многих существующих потребительских анализов крови. Например, InsideTracker предлагает исследование примерно 54 биомаркеров, интеграция WHOOP с лабораторными анализами охватывает до 59 показателей, а пакет Everlywell 360 — более 83.

При этом на рынке уже появляются решения с сопоставимым охватом. Generation Lab заявляет об анализе более 460 биомаркеров, а VO Health использует платформу Omni 1000 для измерения более 1000 белков в образце крови.

Таким образом, потенциальное преимущество Helios заключается не только в количестве исследуемых показателей, но и в попытке объединить лабораторную диагностику с постоянным моделированием состояния организма.

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Когда тест будет доступен в продаже

Пока продукт не поступил в продажу. На сайте Helios Intelligence доступна форма предварительной регистрации, однако компания не раскрывает стоимость тестирования, дату запуска и сроки доставки наборов.

Также остаются открытыми важные технические вопросы: какие именно биомаркеры войдут в анализ, по какой технологии будут проводиться измерения и с какими лабораториями будет сотрудничать стартап. Не сообщается и о регуляторном статусе продукта в США.

Поэтому пока заявления Helios следует рассматривать как описание разрабатываемой технологии, а не как подтвержденные возможности уже доступного медицинского теста.

Если проект удастся реализовать, он может стать еще одним шагом к персонализированной медицине, в которой состояние здоровья оценивается не по отдельным анализам, а на основе постоянно обновляемой модели организма.

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