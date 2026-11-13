В Южной Калифорнии появился сервис No Tip, который предлагает доставлять на дом блюда из фуд-корта сети Costco. В меню — знаменитые хот-доги, пицца пепперони, куриные наггетсы и шоколадное печенье. Однако за такую доставку придется заплатить значительно больше, чем за еду непосредственно в магазине.

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Проект запустил предприниматель Джек Чен. Схема работы простая: покупатель оформляет заказ на сайте No Tip, после чего курьер отправляется в Costco, приобретает выбранные блюда и привозит их клиенту.

Разница в стоимости особенно заметна на популярных позициях меню. Например, хот-дог с напитком, который в Costco стоит $1,50, через No Tip обойдется в $18. Целая пицца пепперони вместо магазинных $9,95 стоит $30. Салат с курицей, продающийся в Costco за $7,99, через сервис можно заказать за $28.

По словам Джека Чена, основная аудитория проекта — не столько отдельные покупатели, сколько организаторы корпоративных обедов, дней рождения и других мероприятий. Сервис готов выполнять заказы для компаний и групп численностью до 200 человек. Вместе с едой клиентам предоставляют тарелки и вилки.

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Чен объясняет стоимость тем, что сервис берет на себя весь процесс покупки и доставки. При этом дополнительные сборы и чаевые не предусмотрены — доставка уже включена в цену. Если заказ опаздывает, клиент может запросить возврат денег.

No Tip рассчитывает обслуживать всю Южную Калифорнию. Для этого компания использует 66 точек, откуда организуется комплектация заказов. Возможность доставки определяется адресом клиента. Выходить на рынок Северной Калифорнии компания пока не планирует.

При этом у Costco нет собственной доставки блюд из фуд-корта. Компания предлагает покупателям недорогую еду непосредственно в своих магазинах, поэтому No Tip фактически берет на себя задачу доставить эти блюда тем, кто не хочет самостоятельно ехать за покупками.

Таким образом, хот-дог за $1,50 превращается в заказ за $18, а пицца стоимостью $9,95 — в покупку за $30. Именно такая разница в цене становится главным вопросом для потенциальных клиентов нового сервиса.

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