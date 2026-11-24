Исследователи Технологического института Джорджии разработали метод, который позволяет обновлять знания больших языковых моделей без дорогостоящего повторного обучения с нуля. Новая система Synapse повысила точность ответов на вопросы о ранее неизвестных событиях на 14,23 процентного пункта по сравнению с существующими подходами.

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Одна из проблем современных языковых моделей заключается в том, что их знания ограничены информацией, которая использовалась при обучении. Если после этого произошли выборы, научное открытие или крупное экономическое событие, нейросеть не сможет узнать о нем без дополнительных источников.

Сейчас разработчики решают проблему с помощью подключения инструментов поиска в сети, внешних баз данных или обновления самих моделей. Последний вариант требует значительных вычислительных ресурсов и может обойтись в миллионы долларов.

Чтобы проверить альтернативные способы обновления знаний, исследователи создали бенчмарк ParallelEvents. Он представляет собой виртуальный мир с вымышленными, но правдоподобными событиями, которые происходят в период с 2030 по 2035 год.

В него вошли президентские выборы, спортивные соревнования, стихийные бедствия и экономические кризисы. Всего ученые подготовили 41 сценарий, содержащий более 24 тыс. объектов и тысячи взаимосвязанных фактов.

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Например, в одном из сценариев Бразилия выигрывает чемпионат мира по футболу 2034 года, а в другом тайфун обрушивается на Японию в 2032-м. Исследователи заранее определяют результаты матчей, последствия катастроф и другие подробности, после чего предлагают нейросетям изучить новую информацию.

Такой подход позволяет оценивать способность модели запоминать факты и понимать причинно-следственные связи без риска, что она уже встречала правильные ответы во время первоначального обучения.

На основе ParallelEvents команда разработала метод Synapse. Он использует другую языковую модель для создания обучающих материалов: искусственных новостных статей, вопросов и примеров правильных и ошибочных ответов.

Затем эти данные применяют для дополнительного обучения существующей нейросети. Система учится отвечать на вопросы о новых событиях, учитывать их последствия и отказываться от ответа, если достоверной информации недостаточно.

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В экспериментах ученые использовали Llama 3.1*, OLMo 3 и Gemma 3. Для Llama 3.1* точность ответов после применения Synapse достигла 73,67% против 63,32% у одного из лучших альтернативных методов. У Gemma 3 результат составил 79,07% против 53,73%. Особенно заметным оказалось преимущество при ответах на сложные вопросы, которые требуют связать несколько событий и определить их последствия.

Однако технология пока имеет ограничения. Модели после обновления иногда хуже воспроизводили точные числовые значения, например скорость ветра во время вымышленного урагана. В подобных случаях обычный поиск по внешней базе данных оставался эффективнее. Поэтому исследователи считают перспективным комбинировать обновление внутренних знаний нейросети с возможностью обращаться к дополнительным источникам.

Авторы также признают, что испытания проходили в контролируемой среде. ParallelEvents охватывает ограниченный набор сценариев, а Synapse пока не проверяли как полноценную систему непрерывного обновления реальных новостей.

Тем не менее результаты показывают, что для усвоения новых знаний не всегда необходимо заново обучать всю модель. В перспективе это позволит нейросетям быстрее учитывать политические, научные и экономические изменения. Однако до появления систем, которые смогут надежно обновлять знания в реальном времени, потребуется дополнительная проверка методов на настоящих событиях.

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