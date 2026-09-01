Некоммерческая организация Build American AI, связанная с выступающим за развитие ИИ суперкомитетом политических действий Leading the Future, объявила о многомиллионной рекламной кампании в поддержку строительства дата-центров. Сначала реклама появится в Канзасе, Огайо и Висконсине, где споры вокруг таких объектов стали одной из центральных тем выборов уровня штата. Точный бюджет Build American AI не раскрыла, сообщив лишь, что потратит на кампанию несколько миллионов долларов.

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Так Build American AI отвечает на быстро растущее недовольство строительством инфраструктуры для ИИ. Жителей беспокоят потребление электричества и воды, возможный рост коммунальных расходов, шум и влияние дата-центров на окружающую среду. Согласно опубликованному в августе опросу Annenberg Public Policy Center, против строительства нового дата-центра поблизости выступил 61% взрослых американцев — весной таких было 49%.

Масштаб сопротивления виден и по судьбе конкретных проектов. По данным Data Center Watch, только за первый квартал 2026 года местные жители добились блокировки или отсрочки как минимум 75 дата-центров общей стоимостью около $130 млрд. По числу затронутых проектов один квартал почти сравнялся со всем 2025 годом.

Спор вокруг дата-центров уже вышел за пределы уличных протестов. В штате Нью-Йорк ввели однолетний мораторий на строительство новых крупных объектов мощностью от 50 МВт. В Техасе губернатор Грег Эбботт распорядился проверить заявки дата-центров на подключение к энергосистеме, после чего оператор ERCOT приостановил один из ключевых этапов их рассмотрения; временные ограничения принимают и отдельные города. В конце июля около 100 человек вышли на акцию в Мичигане против The Barn — строящегося Related Digital дата-центра для Oracle и OpenAI.

Build American AI и Leading the Future — связанные, но юридически разные структуры. Первая зарегистрирована как некоммерческая организация со статусом 501© (4) и занимается общественными и политическими кампаниями, тогда как LTF работает как суперкомитет политических действий и на старте получил более $50 млн. Среди его главных спонсоров — венчурные инвесторы Марк Андриссен и Бен Горовиц, а также президент OpenAI Грег Брокман и его супруга Анна.

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По данным Politico, основную часть средств LTF расходовал на независимые кампании в поддержку конкретных кандидатов, чью позицию комитет считает благоприятной для ИИ-индустрии. Одновременно организация финансировала кампании против их оппонентов и политиков, выступавших за более жесткое регулирование технологии.

Одновременно Build American AI объявила о создании еще одного суперкомитета политических действий — Building the Future. Он будет поддерживать кандидатов на федеральном уровне и уровне штатов, согласных с инфраструктурной повесткой организации, а также выступать против их оппонентов в преддверии ноябрьских выборов. В своей кампании Build American AI называет дата-центры критически важной инфраструктурой для местной экономики и способности США конкурировать в мировой ИИ-гонке.

Политические расходы Andreessen Horowitz не ограничиваются продвижением ИИ. По подсчетам The New York Times, венчурная фирма вместе с основателями Марком Андриссеном и Беном Горовицем раскрыла более $115 млн федеральных взносов в текущем избирательном цикле. Это сделало их крупнейшим известным политическим донором промежуточных выборов — выше в рейтинге оказались даже структуры, связанные с Джорджем Соросом и Илоном Маском. Около $50 млн Andreessen Horowitz направила Leading the Future, еще $47,5 млн — сети прокриптовалютных комитетов Fairshake.

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