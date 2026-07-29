В американском штате Монтана вступили в силу правила, которые позволили запустить систему, предусмотренную законом SB 535. Теперь медицинские центры смогут подавать заявки на лицензии, а экспертные советы — рассматривать протоколы экспериментального лечения. После получения лицензии клиники смогут предлагать пациентам терапии, прошедшие первую фазу клинических испытаний, но еще не получившие полного одобрения FDA.

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Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал SB 535 13 мая 2025 года. Закон сделал штат первым в США, где появилась отдельная система лицензирования центров экспериментального лечения. В отличие от федеральной программы Right to Try, доступ в Монтане не ограничен пациентами с угрожающими жизни заболеваниями. Однако пациент должен оценить другие одобренные FDA варианты, получить рекомендацию лечащего специалиста и дать информированное согласие.

Пакет из 25 правил четко разделил роли советов по рассмотрению экспериментального лечения (ETRB) и центров экспериментального лечения (ETC). Каждый центр должен создать такой совет или заключить с ним договор. В ETRB войдут минимум пять человек, в том числе врач с лицензией Монтаны, исследователь с опытом анализа клинических результатов и специалист по биоэтике. Члены совета не должны быть связаны с проверяемыми центрами личными, финансовыми или трудовыми интересами. Совет будет одобрять протоколы, оценивать соотношение риска и пользы, материалы для информированного согласия и результаты лечения. Центры займутся самим лечением, учетом его исходов и передачей данных о серьезных нежелательных событиях властям штата в течение пяти дней.

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Организация Infinita уже объявила о создании совета, который назвала первым ETRB в Монтане. По словам ее основателя Никласа Анзингера, разработчики смогут передать на рассмотрение терапию, прошедшую первую фазу испытаний, а одобренный протокол затем сможет использовать лицензированный центр. Стоимость подачи заявки составит $12,5 тыс. В первоначальный состав совета вошли ученые, врачи и специалисты по биоэтике Мэтт Кэберлейн, Фелипе Сьерра, Джейми Джастис, Джессика Фланиган и Джеймс Берк.

Сторонники реформы считают, что новая модель сократит ожидание перспективных методов лечения, сохранив контроль со стороны врачей, экспертных советов и властей штата. Однако ETRB не получат полномочия FDA и не заменят федеральное рассмотрение терапии. Одобрение совета лишь откроет протоколу дорогу в лицензированные центры Монтаны, но не придаст ему федерального статуса, не подтвердит эффективность лечения и не сделает его одобренным FDA.

Инициаторы проекта рассматривают Монтану как площадку для испытания более децентрализованного подхода к регулированию биотехнологий. Проверить его результаты должны помочь требования к публичной отчетности. Советы будут ежегодно раскрывать обобщенные данные о рассмотренных протоколах, результатах лечения, серьезных нежелательных событиях и сроках оценки заявок, а центры — отчитываться перед властями штата. Сторонники реформы рассчитывают, что в случае успеха эту модель смогут повторить другие штаты, а собранные данные пригодятся при обсуждении федеральных изменений.

Работоспособность новой системы еще предстоит проверить. Создание первого экспертного совета не означает, что центры уже получили лицензии, а конкретные протоколы — разрешение на применение. Кроме того, первая фаза испытаний обычно посвящена подбору дозировки и первоначальной оценке безопасности на небольшой группе участников. Она не предназначена для окончательного подтверждения эффективности или выявления всех редких и долгосрочных рисков. Поэтому результат реформы будет зависеть от строгости экспертной оценки, интереса биотехнологических компаний, качества информирования пациентов и готовности центров открыто сообщать о последствиях лечения.

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