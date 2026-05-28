Провайдер услуг расчета заработной платы Remote преодолел отметку $300 млн годовой выручки и вышел на положительный денежный поток — при том что численность персонала компании не изменилась. В Remote уверяют, что это стало возможным благодаря внедрению ИИ на всех уровнях организации: выручка в расчете на одного сотрудника увеличилась на 50%.

Unsplash

Основное направление ИИ-трансформации в компании — не автоматизация отдельных процессов, а системное изменение модели масштабирования. Сотрудники всех подразделений используют внутреннюю платформу Remote Labs — корпоративный маркетплейс приложений, созданный на базе собственных технологий компании.

По словам генерального директора Йоба ван дер Ворта, более 85% кода за последний месяц написано с помощью ИИ, а объем вклада инженеров вырос более чем на 60% за год. Базовый бизнес компании, по его оценке, показал рост свыше 300% год к году — эту цифру менеджмент связывает преимущественно с внедрением ИИ, хотя независимой верификации данные не проходили.

Параллельно с внутренним применением Remote предоставляет свой продукт Build другим компаням, которые встраивают ИИ-инструменты в свои внутренние процессы. Отдельным продуктом стал Remote MCP — интерфейс, открывающий ИИ-агентам и внешним платформам, таким как BambooHR и Workday, прямой доступ к данным о расчете зарплат и соблюдении трудового законодательства.



Рост затрат на ИИ не вызывает у ван дер Ворта опасений: по его словам, повышение операционной эффективности создает пространство для реинвестирования в ИИ-инициативы. Снижение планов по найму при этом не сопровождалось сокращениями: компания переориентировалась на повышение квалификации действующих сотрудников в работе с ИИ-инструментами.

Следующий этап развития, по словам ван дер Ворта, — прямое взаимодействие ИИ-агентов с инфраструктурой Remote при соблюдении стандартов безопасности, обязательных для работы с чувствительными финансовыми и персональными данными. Он рассказал про своего личного ИИ-агент CEO под названием Jim (на базе OpenClaw), который имеет контролируемый доступ к системам компании с ограничением на деструктивные действия. Этот опыт, по замыслу менеджмента, ляжет в основу клиентских решений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.