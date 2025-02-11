В Невинномысске готовятся к строительству первого в стране комплекса по выращиванию бананов. Проект собирается реализовать российский инвестор вместе с партнерами из Казахстана. Размер вложений составит 1,4 млрд руб., сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Ранее глава города Михаил Миненков сообщал, что проект может быть включен в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития с последующим предоставлением льгот.

Для строительства выделены земельные участки общей площадью 46 гектаров. В 2025 году планируется возвести до пяти комплексов площадью 100-150 тыс. кв. м. В будущем специалисты собираются выращивать в теплицах и другие тропические культуры, такие, как авокадо, манго, маракуйя, миндаль и фисташки.

По итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с инвестором выяснилось, что реализация проекта предусматривает строительство 15 га теплиц. Общий объем инвестиций составит около 1,4 млрд руб. Также будет создано несколько десятков рабочих мест.

Миненков сообщил, что встретился с инвестором. В течение следующих полутора недель будут подготовлены документы для предоставления земельного участка. Глава Невинномысска отметил, что власти города заранее ознакомились с аналогичным проектом, реализуемым за границей.

Инвестору намерены предоставить льготные условия. «Государство в лице Ставропольского края и муниципалитета предоставляет свет, газ, воду, дорогу и условия ТОСЭР — нулевой налог на землю, имущество, налог на прибыль до 5%», — сообщил Миненков.

Ранее сообщалось, что аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб.