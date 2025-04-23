Архитектурная компания V Taller переосмысливает то, каким может быть туристический проект, создавая на окраине Тулума в Мексике Babel — учреждение, сформированное джунглями, мифологией и устойчивостью к климату. Проект выполнен по заказу клиента с четким видением отсылки к библейской Вавилонской башне и классическим аркам.

V Taller построила вертикально сложенный комплекс из 59 квартир, организованных вокруг эллиптического внутреннего двора, где архитектура и природа сливаются воедино, образуя живую систему, которая одновременно созерцательна и адаптируется к будущим климатическим и экономическим сдвигам.

Внутри дизайн поддерживает ощущение спокойствия за счет использования натуральных материалов, изделий из тропического дерева, глиняных сосудов и белого текстиля из льна, что усиливает ремесленную и контекстуальную чувствительность проекта.

Компания старается минимизировать использование земли и восстановить местную растительность, поддерживая восстановление окружающей среды и коммерческую жизнеспособность, а также предлагая гибридную гостинично-жилую программу, которая гибко вмещает различные типы пребывания, ритмы жизни и циклы заселения.

В центре стоит башня, формируя композицию в форме глаза. Цилиндрическая структура опирается на типологию хаммама, используя естественный свет и тактильность материалов для создания атмосферы интроспекции. Кульминацией конструкции является треугольный проем для наблюдения за звездами — символический жест, связывающий земную структуру с космосом.

Свет, тень и тактильные ощущения сопровождают пользователя на протяжении всего комплекса. Лестничные клетки действуют как световые туннели; арочные пороги обрамляют изменения масштаба и восприятия; а тропическая растительность управляет переходами между общественными и частными пространствами.

Круглый бассейн у основания башни отражает форму центрального пространства и поддерживает пассивное охлаждение, в то время как сводчатые потолки, перекрестная вентиляция и биоклиматические стратегии улучшают тепловые характеристики без зависимости от механических систем на крыше.