TikTok планирует закрыть доступ к своему приложению для американских пользователей уже 19 января. В этот день вступит в силу федеральный закон об ограничении использования социальной сети, если Верховный суд не решит его отменить. Изначально был предусмотрен запрет только на новые загрузки приложения из магазинов Apple или Google, в то время как существующие пользователи могли бы продолжать пользоваться им в течение некоторого времени.

Согласно плану TikTok, при попытке открыть приложение будет появляться всплывающее сообщение со ссылкой на веб-сайт с информацией о запрете. Социальная сеть также планирует предоставить пользователям возможность загрузить все свои данные, чтобы они могли сохранить личную информацию.

В апреле прошлого года президент Джо Байден подписал закон, требующий от Bytedance продать свои американские активы до 19 января 2025 года или столкнуться с общенациональным запретом. Владельцы компании пытались отсрочить исполнение закона. По их мнению, он нарушает Первую поправку к Конституции США, защищающую от ограничения правительством свободу слова.

В прошлом месяце компания TikTok заявила в суде, что, по ее оценкам, треть из 170 млн американцев, пользующихся ее приложением, потеряют доступ к платформе, если запрет продлится месяц.

«Законопроект написан таким образом, что не влияет на организации, в которых вы работаете, а только на работу пользователей в США», — заявили в компании, добавив, что продолжат искать решение, чтобы защитить сотрудников и более 170 млн пользователей TikTok в Соединенных Штатах.

Социальная сеть также заявила, что планирует продолжать платить американским сотрудникам, даже если Верховный суд не отменит закон. Штат подразделения компании в США насчитывает 7 тыс. человек.

Избранный президент Трамп, чья инаугурация состоится на следующий день после вступления закона в силу, заявил, что у него должно быть время после вступления в должность, чтобы найти «политическое решение» вопроса.

Ранее на этой неделе два законодателя-демократа призвали Конгресс и президента Джо Байдена продлить срок, установленный на 19 января для китайской компании ByteDance, чтобы продать американские активы TikTok или столкнуться с запретом на деятельность в США. Президент США Байден может продлить срок на 90 дней, если посчитает, что ByteDance добилась существенного прогресса в деле отчуждения, однако это маловероятно.

Сенатор Эдвард Марки заявил, что планирует внести законопроект о переносе срока, к которому ByteDance должна продать TikTok, еще на 270 дней.

«Запрет приведет к разрушению единственной в своем роде информационной и культурной экосистемы, что заставит миллионы людей замолчать», — заявил он.

В пятницу в Верховном суде состоялись слушания по оспариванию закона компаниями Tiktok и ByteDance. Их адвокат Ноэль Франциско заявил, что завершить продажу к установленному сроку невозможно.

Ранее стало известно, что китайские чиновники ведут предварительные переговоры о потенциальной продаже TikTok в США миллиардеру Илону Маску. Представители социальной сети отрицают вероятность продажи соцсети миллиардеру.