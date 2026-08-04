Торгово-промышленная палата предложила разрешить предпринимателям в первые три месяца после перехода на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) вернуться к прежнему режиму или выбрать другой объект налогообложения. С такой инициативой выступил глава ТПП Сергей Катырин.

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Сейчас налогоплательщики на УСН или налоге на профессиональный доход (НПД) могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. Однако объект налогообложения разрешено менять только раз в год — с 1 января. Те, кто перешел на АУСН в течение года, не могут выбрать другой налоговый режим в течение 12 месяцев.

В ТПП считают действующие ограничения слишком жесткими для малого бизнеса. Палата предлагает дать предпринимателям три месяца, чтобы оценить АУСН на практике и пересмотреть решение, если режим окажется менее выгодным, чем ожидалось. После этого менять режим или объект налогообложения до конца года уже будет нельзя.

По словам Катырина, до перехода на АУСН предприниматели не всегда могут полностью оценить ее финансовые последствия. Часть рисков проявляется уже после смены режима — от дополнительных расходов и снижения рентабельности до споров с налоговыми органами и контрагентами.

АУСН — специальный налоговый режим для малого бизнеса, при котором сумму налога рассчитывает ФНС на основе данных онлайн-касс, банков и личного кабинета налогоплательщика. Декларацию по этому налогу подавать не нужно, а отчетность почти полностью отменена. По мнению ТПП, возможность пересмотреть решение в первые три месяца снизит риски для предпринимателей и сделает режим привлекательнее.

Эксперимент по применению АУСН продлится до конца 2027 года. Изначально режим действовал в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2025 года другие регионы получили право присоединяться к эксперименту после принятия собственного закона. Воспользоваться АУСН могут организации и ИП с годовым доходом не более 60 млн руб. и штатом до пяти человек, если они соблюдают и другие требования режима.

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