Минфин не даст микробизнесу «отмотать» налоговый эксперимент назад: министерство отказалось поддержать предложение Торгово‑промышленной палаты разрешить добровольный переход с автоматизированной упрощенки (АУСН) обратно на классическую УСН до конца года и одновременно не готово расширять лимиты по выручке и численности для режима, рассчитанного на компании с доходом до 60 млн руб. и штатом до пяти человек.

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ТПП предложила дать предпринимателям право добровольно вернуться на обычную УСН до конца года, если переход на АУСН обернулся «существенным ростом налоговой нагрузки или технологическими сложностями». Сейчас закон требует выдержать годичный срок: согласно ст. 346.16 НК, организации и ИП, желающие работать на УСН со следующего календарного года, должны уведомить налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего переходу.

Минфин в письме замглавы ведомства Алексея Сазанова от 23 июня, на которое ссылаются «Ведомости», эту инициативу не поддержал: переход с АУСН на УСН в течение налогового периода, по мнению министерства, усложнит бизнесу налоговый учет (отражение стоимости основных средств, нематериальных активов, доходов и расходов) и администрирование. Параллельно были отклонены предложения ТПП по смене объекта налогообложения («доходы» → «доходы минус расходы» в течение 2026 года) и по расширению базовых параметров АУСН — лимита выручки до 100 млн руб. и численности сотрудников до 10–15 человек.

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Сейчас присоединиться к режиму могут компании с доходом до 60 млн руб., численностью не более пяти сотрудников и соблюдением нескольких дополнительных критериев. Ставки на АУСН выше, чем на классической УСН — 8% с доходов и 20% с базы «доходы минус расходы» — но при этом режим освобождает от страховых взносов и НДС (до порога в 60 млн руб.).

На бумаге это выглядит как удобный «налоговый автопилот», то есть автоматический расчет налога и почти полное отсутствие отчетности. На практике многие предприниматели жалуются ТПП на то, что не могут уйти с АУСН, даже если нагрузка выросла.

Часть компаний, спешно переходивших на режим в конце 2025 года, выбирала его из‑за отсутствия НДС, не успев оценить риски короткого налогового периода. При варианте «доходы минус расходы» один крупный аванс в месяце может раздувать налог на 20%, а реальные расходы уйдут в следующий месяц и не смогут уменьшить уже начисленный налог — убыток переносится только вперед, и впереди может не быть сопоставимых доходов.

Затянувшийся эксперимент

АУСН дейсвтует в экспериментальном режиме с 2022 года и завершится 31 декабря 2027-го. Закон гарантирует, что до конца эксперимента ставки не вырастут, а предельный размер дохода не снизится. Минфин напоминает, что неизменность параметров закреплена законом: это «гарантия» для тех, кто уже перешел на режим. Вместе с тем в министерстве видят риск выпадающих доходов бюджета, если поднять лимит выручки и численности — пользователи АУСН не платят страховые взносы, а выпадения по ним компенсируются из единого налога, и расширение штата может ухудшить баланс.

Интерес к режиму резко вырос. По данным ФНС, число плательщиков АУСН увеличилось в десять раз — с 43 тыс. в конце 2025 года до более чем 440 тыс. к лету 2026-го. Во многом рост обеспечило освобождение от НДС. В Минфине признают, что часть бизнеса выбрала АУСН прежде всего ради этой льготы, а не ради автоматизации, и теперь ищет возможность отказаться от режима после того, как фактическая нагрузка оказалась выше ожидаемой.

Что это значит для бизнеса

Предприниматели, уже вошедшие в АУСН, живут в режиме «эксперимент без тормозов»: до 2027 года параметры режима обещают не менять, но и дать выход обратно на УСН в течение года государство не готово. Решение «пересесть» на автоупрощенку теперь требует не только расчета ставок и льгот, но и оценки сценариев по доходности и кассовым разрывам, поскольку ошибка в выборе режима легко превращается в рост налоговой нагрузки, из которого нельзя быстро выйти.

Для тех, кто пока только думает о переходе, отказ Минфина — сигнал не поддаваться на заманчивый аргумент «нет НДС и почти нет отчетности» без моделирования потока доходов и расходов по месяцам и без понимания, как короткий налоговый период ударит по бизнесу при авансах и сезонных колебаниях.

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