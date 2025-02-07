Лакомство для собак бренда Meatly, изготовленное из куриного мяса, выращенного в лаборатории, можно приобрести в лондонском магазине Pets at Home. Ретейлер утверждает, что это первый в своем роде продукт.

Chick Bites состоит из растительных ингредиентов в сочетании с культивированным мясом, которое производится путем выращивания клеток и не требует использования продуктов животноводства.

«Всего два года назад это казалось полетом на Луну. Сегодня наш корабль стартовал, — говорит глава Meatly Оуэн Энсор. — Это гигантский скачок вперед, к обширному рынку мяса, которое является здоровым, экологичным и безопасным решением для нашей планеты и других животных».

Компания Meatly, заявила, что курица была произведена из единственного образца клеток, взятых из одного яйца. Производитель утверждает, что этого достаточно, чтобы кормить домашних животных «вечно».

На сайте компании также говорится, что продукт «такой же вкусный и питательный, как и традиционная куриная грудка», и содержит аминокислоты, жирные кислоты, минералы и витамины, необходимые для здоровья питомца.

В июле Великобритания стала первой страной в Европе, поддержавшей использование культивированного мяса в кормах для домашних животных, после того как куриное мясо, произведенное Meatly, получило одобрение Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) и Агентства по охране здоровья животных и растений.

Ретейлер Pets at Home считает себя первой в мире компанией, продающей культивированное мясо в составе корма для домашних животных. Ограниченная партия лакомства Chick Bites поступила в продажу в магазин в Брентфорде на западе Лондона.

«Эта инновация способна не только значительно снизить воздействие производства кормов для домашних животных на окружающую среду и станет революционным событием в отрасли», — считает главный операционный директор Pets at Home Аня Мадсен.

По словам представителей Meatly, в течение ближайших трех-пяти лет компания планирует собрать средства на расширение производства и сделать свою продукцию более доступной, а также продолжить сотрудничество с Pets at Home и The Pack, которая поставляет растительные ингредиенты.

«Культивированное мясо — это вкусный, низкоуглеродный и полезный источник белка, который способен исключить сельскохозяйственных животных из производственной цепочки кормов для домашних питомцев», — добавил Дэмиен Кларксон, исполнительный директор компании The Pack.

Ранее сообщалось, что ферма Ivy Farm Technologies на окраине Оксфорда в Великобритании, основанная в 2019 году Оксфордским университетом, производит выращенное в лабораторных условиях мясо. В настоящее время она специализируется на производстве говядины.