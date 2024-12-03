Пассажиры увидят детализацию цен на поездки в такси после выбора тарифа и маршрута, сообщили в «Яндексе». С помощью этого инструмента клиенты смогут принять решение — заказать машину сейчас или дождаться падения спроса, выбрать другой тариф или скорректировать свой маршрут. В компании также рассказали о принципах ценообразования.

В приложении «Яндекс Go» появится детализация цен на поездки в такси, которую можно увидеть до заказа. Чтобы посмотреть, из чего складывается стоимость поездки, необходимо нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута.

Сумма поездки складывается из нескольких составляющих. Это, во-первых, стоимость подачи автомобиля и базовый тариф, то есть стоимость минут и километров по маршруту. Далее возможна надбавка в периоды повышенного спроса или за дополнительные опции, как детское кресло или перевозка животных.

В «Яндексе» пояснили, что увеличение стоимости услуг такси в часы пик или в непогоду — временная и вынужденная мера для привлечения большего количества водителей на линию. В этом случае для каждой поездки цены рассчитываются алгоритмами автоматически.

Так, к стоимости подачи автомобиля прибавляется наценка, а стоимость минут и километров по тарифу умножается на коэффициент повышенного спроса для справедливой компенсации потраченного времени водителя, уточнили представители «Яндекса».

По данным Росстата, в июне 2023 года цена поездок на такси достигла максимума за последние десять лет. В расчете на 1 км пути она составила 32,53 руб. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что на рост стоимости влияют повышение цен на автомобили и топливо и индексация зарплаты водителей.

По словам директора по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антона Петракова, к концу года дефицит водителей составит около 130 тыс. человек. Это, в свою очередь, грозит увеличением стоимости поездок на десятки процентов, особенно во время повышенного спроса. Дефицит кадров связан с ужесточением миграционной политики и госрегулированием отрасли, пояснил Петраков.

Ранее сообщалось, что в офисе «Яндекс Такси» в Киргизии прошли обыски по делу о неуплате налогов. Согласно предварительной информации, правоохранительные органы заинтересовались данными о финансовой деятельности компании в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обыски проводились с целью сбора доказательств и документальных материалов.