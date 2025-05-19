Сеть магазинов Seven-Eleven в Японии начала испытания службы доставки с использованием роботов на дорогах общего пользования. Эксперимент стартовал 19 мая в западном пригороде Токио на фоне серьезной нехватки водителей грузовиков в стране. По словам представителей компании, это также позволит улучшить обслуживание пожилых клиентов, которым трудно выходить за покупками.

В пилотном проекте участвуют два магазина в городе Хатиодзи. Каждая из торговых точек оснащена двумя роботами. Эти машины доставляют товары, заказанные через приложение службы доставки 7NOW. Загрузка товаров в роботов производится вручную сотрудниками магазина.

Роботы Seven-Eleven представляют собой четырехколесные устройства в форме коробок. Они способны передвигаться со скоростью до 6 километров в час. Конструкция роботов позволяет им перемещаться по тротуарам, соблюдая сигналы светофора и объезжая препятствия на своем пути.

Тестирование продлится до февраля следующего года. По его итогам Seven-Eleven оценит целесообразность внедрения роботизированной доставки на постоянной основе. Компания ожидает, что новая услуга поможет справиться с дефицитом водителей и повысить качество обслуживания стареющего населения.

В России также реализуются аналогичные проекты. Например, в новосибирском магазине «Пятерочка» появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале на протяжении всего дня.