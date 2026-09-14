GMO Air — подразделение японской GMO Internet Group — представила первый в стране мобильный сервис техобслуживания для человекоподобных роботов — специально оборудованный микроавтобус, который в компании называют «скорой помощью для роботов».

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Машина уже готова к работе на улицах Токио и предназначена для выезда к клиентам при поломке андроидов, задействованных в коммерческой эксплуатации.

Автомобиль перевозит инженеров, ремонтное оборудование, запчасти и резервного человекоподобного робота. При выезде на объект специалисты сначала пытаются устранить неисправность на месте. Если это невозможно, поврежденную машину забирают на ремонтную базу, а клиенту временно оставляют замену — по аналогии с подменным автомобилем в автосервисе.

По словам инженера GMO Air Шоты Такидзавы, идея сервиса родилась из практического опыта компании: ранее поврежденных роботов приходилось отправлять на ремонт целиком, из-за чего клиент терял доступ к технике на несколько дней. Гендиректор GMO Air Томохиро Утида пояснил, что сервис создан с расчетом на растущий спрос по мере распространения андроидов в бизнесе.

Экономика проекта связана со стоимостью самих роботов — цена такой техники обычно находится в диапазоне от $50 тыс. до $100 тыс. за единицу. Для отеля с несколькими роботами-уборщиками или склада с роботами-грузчиками простой одной машины из-за длительного ремонта означает прямые потери в выручке.

Пока в парке GMO Air работает только один такой микроавтобус, базирующийся в токийской штаб-квартире компании. В GMO Air допускают расширение флота при подтверждении спроса со стороны бизнеса — на данный момент проект находится на стадии пилота.

Запуск сервиса совпал с усилением конкуренции между странами в сфере человекоподобной робототехники, в первую очередь между США и Китаем. Правительство Японии ранее поставило цель довести число роботов, задействованных в различных отраслях — от здравоохранения до промышленности, — до 10 млн единиц к 2040 году.

При таком масштабе внедрения задачи полевого обслуживания, логистики запчастей и подмены техники способны сформировать самостоятельный рыночный сегмент по аналогии с сервисной инфраструктурой вокруг автомобилей и промышленного оборудования.

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