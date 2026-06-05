Министр труда Южной Кореи Ким Ён Хун предложил крупнейшим технологическим компаниям делиться частью сверхприбылей, полученных благодаря резкому росту рынка микросхем. Инициатива должна сократить разрыв между крупными корпорациями, их поставщиками и сотрудниками малых компаний, которые остаются на периферии технологического бума.

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По замыслу министра, компании, которые превышают целевые показатели прибыли, должны обсуждать распределение так называемой «избыточной доходности» после уплаты налогов — между поставщиками, подрядчиками и собственными сотрудниками. Власти рассчитывают таким образом сократить разрыв между крупными конгломератами и малыми участниками цепочек поставок, которые, по их оценке, получают слишком малую долю выгоды от технологического бума.

Выработать подход власти предлагают через публичный диалог с участием государства, бизнеса, профсоюзов и поставщиков. Идею подают как механизм «реинвестирования» сверхприбылей в экономику — через повышение зарплат в малых компаниях и пересмотр условий контрактов в цепочках поставок.

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Инициатива появилась после резкого роста доходов полупроводникового сектора, который подстегнули бум искусственного интеллекта и спрос на память для дата-центров и ИИ-ускорителей. Власти Южной Кореи опасаются, что быстрое обогащение крупных корпораций усилит социальное неравенство и давление на рынок труда.

Предложение министра вызвало оживленную политическую дискуссию в Южной Корее. Консервативная оппозиция предупреждает о рисках чрезмерного вмешательства государства в рынок и считает идею потенциально опасной для конкурентной экономики. Правительство, в свою очередь, подчеркивает, что речь не идет о перераспределении в духе социализации, а о более справедливом распределении выгод внутри производственных цепочек.

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