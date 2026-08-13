Европейский стартап Lovable, который с помощью искусственного интеллекта позволяет создавать программное обеспечение без глубоких навыков программирования, привлек $400 млн в новом раунде Series C, доведя свою оценку до $13,3 млрд. Раунд возглавили Menlo Ventures и Scaleup Europe Fund, к сделке также присоединились более десяти инвесторов.

Alex Shuper, Unsplash

Новый раунд стал для Lovable уже вторым крупным привлечением за последний год. В декабре 2025 года компания получила $330 млн при оценке $6,6 млрд. Таким образом, менее чем за год оценка стартапа выросла примерно в два раза.

Стремительный рост Lovable сопровождается увеличением выручки. В июне компания сообщила, что ее годовой доход в пересчете на текущие показатели достиг $500 млн. По данным самой Lovable, на платформе уже создано около 60 млн проектов, а ежемесячная аудитория составляет 900 млн человек.

Компания развивает платформу для создания программного обеспечения с помощью искусственного интеллекта и по мере масштабирования инвестирует в собственную инфраструктуру. Lovable также разрабатывает собственную ИИ-модель, обученную внутри компании, параллельно предлагая пользователям модели других разработчиков.

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В июне стартап заключил многолетнее соглашение с Google Cloud. По данным компании, после сделки использование облачной инфраструктуры увеличилось в пять раз.

Lovable при этом постепенно превращается не только в разработчика ИИ-инструментов, но и в инвестора европейской технологической экосистемы. Среди стартапов, которые она поддержала, — датская Atech, создающая ПО для проектирования технологического оборудования.

Новый раунд показывает, насколько быстро меняется рынок ИИ-разработки: всего несколько месяцев назад Lovable оценивалась в $6,6 млрд, а теперь инвесторы оценивают компанию уже в $13,3 млрд.

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