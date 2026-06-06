Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, переутвержденный заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на пять лет, опубликовал аналитический меморандум о допустимых пределах использования генеративного ИИ в диссертационном и публикационном процессах по социально-гуманитарным специальностям.

Unsplash

По словам Галажинского, проблема использования ИИ вышла за рамки плагиата. ИИ-агенты уже используются для построения планов исследований, написания литературных обзоров, подготовки рецензий и предварительной редакционной фильтрации рукописей. По данным Springer Nature, в 2025 году через инструменты на основе ИИ прошло более 1,5 млн рукописей, обработанных с применением почти 60 различных систем; к концу 2026 года это число превысит 2 млн.

Российский обзор 2025 года в журнале НИУ ВШЭ «Язык и образование» констатирует: дискуссия в академической среде сместилась от тревоги к нормативной работе, однако прозрачность использования этих инструментов до сих пор низкая.

Для социально-гуманитарных специальностей риск, по оценке ректора ТГУ, выше, чем в естественных науках: здесь исследование строится через интерпретацию источников, историографическую позицию и понятийную работу. Генеративный агент способен создать текстуально безупречный, но научно пустой результат, заполнив логические провалы риторической плавностью.

Читайте также Китай и США тратят на науку в 15 раз больше России

Галажинский выделяет шесть узловых рисков для диссертационного процесса:

скрытая генерация смыслового ядра работы,

фабрикация библиографии,

машинная стандартизация языка,

компрометация экспертных отзывов,

ложные срабатывания детекторов ИИ-текста,

перегрузка системы рецензирования потоком формально доброкачественных, но слабых текстов.



Галажинский предложил ВАК занять разграничительную, а не запретительную позицию. В частности, допустить использовать ИИ для проверки орфографии, форматирования и технической выверки библиографии, а также для первичного подбора литературы и чернового планирования. Запретить же предлагается использовать ИИ при написании обзора литературы, формулировки научной новизны и выводов, а также при подготовке рецензий и заключений диссертационных советов.

Среди конкретных шагов, которые ВАК может предпринять без изменения базового законодательства, — обязательная декларация об использовании ИИ в аттестационных документах, единые методические рекомендации для диссертационных советов и дополнение требований к журналам из перечня ВАК обязательным наличием публичной политики по применению генеративных агентов.

В России с 1 января 2025 года действует ГОСТ Р 71657–2024, регулирующий создание научных публикаций с использованием ИИ; в том же году Ассоциация научных редакторов и издателей приняла обновленную декларацию этических принципов. Однако аттестационная система, по оценке Галажинского, пока не довела эти принципы до уровня единых процедур.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.