Анализ утекшего фрагмента данных, включающего старые СМС-сообщения с одноразовыми кодами для двухфакторной аутентификации (2FA) и номера телефонов, показал что системы Steam не были скомпрометированы. Об этом сообщает пресс-служба компании Valve, разработчика сервиса.

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Источник утечки пока не установлен, но Valve отмечает, что СМС-сообщения передаются в незашифрованном виде через нескольких операторов сотовой связи, что усложняет расследование.

Утекшие данные содержат только просроченные коды, действительные 15 минут, и номера телефонов, но не позволяют идентифицировать аккаунты, пароли или платежную информацию.

Valve подчеркивает, что эти данные не могут быть использованы для взлома аккаунтов, особенно при наличии дополнительных мер защиты, таких как подтверждение через электронную почту или мобильный аутентификатор при смене пароля.

Пользователям не требуется менять пароли или номера телефонов, но Valve советует с подозрением относиться к сообщениям о безопасности аккаунта Steam. Компания также настоятельно рекомендует активировать мобильный аутентификатор Steam для повышения безопасности, так как он обеспечивает более защищенный способ получения уведомлений.

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