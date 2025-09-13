Эксперты сервиса «Авито Подработки» составили подборку актуальных вакансий для временной занятости в творческих сферах, где можно монетизировать хобби или освоить новые навыки. Перечень основан на анализе предложений на платформе осенью 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Варщик мыла. В Московской области ищут варщика мыла и скрабов. В основные задачи входит варка продуктов. Особых навыков не требуется — всему обучат на месте. Предлагается среднее вознаграждение до 9 240 руб. за смену. Компания предлагает обучение, униформу, а также для исполнителя будут действовать бонусные программы.

Кондитер-волшебник. В Москве в кондитерский цех веган-десертов требуется кондитер-волшебник. В задачи входит подготовка ганашей, выпечка бисквитов, декор тортов и десертов. От исполнителя ожидают опыт работы в приготовлении десертов от полугода, а также желание учиться. График работы гибкий. Средний доход составляет 3,8 тыс. руб. за смену.

Создатель свечей. В Петрозаводске ищут творческого человека для создания свечей ручной работы. В задачи входит создание свечей по инструкции, а также предварительной подготовкой материала для работы. От исполнителя ждут любви к эстетике и творчеству; опыт работы не требуется — всему обучат на месте. График гибкий, работа по договоренности. Вознаграждение составляет от 1 до 2,5 тыс. руб. за смену, смена длится от трех до пяти часов.

Мастер по керамике. В Оренбурге ищут мастера по керамике. Предстоит создавать керамические изделия по заданным эскизам и проектам, подготавливать материалы и инструменты, обжигать и глазуровать изделия. От исполнителя требуется аккуратность и внимание к деталям, способность работать в команде, а также желание учиться и развиваться в области керамики. График гибкий, а вознаграждение зависит от объема выполненной работы.

Специалист по созданию картин. В Москве ищут мастера для создания картин в технике алмазной вышивки. Исполнителю предстоит создавать картины из страз по готовым схемам, аккуратно наносить материалы, соблюдая геометрию узора. От исполнителя ждут аккуратности и любви к деталям, опыт в рукоделии будет плюсом. Также у исполнителя будет куратор, который поможет разобраться с нюансами техники. Доход составляет от 7 до 12 тыс. руб. за готовую работу, в зависимости от размера и сложности. График свободный.

Директор «Авито Подработки» Сергей Яськин отметил, что рынок временной занятости активно трансформируется. Сегодня подработка все чаще становится источником творчества и самореализации. По его словам, такие варианты дают гибкий график, новый опыт и дополнительный заработок. Тенденция отражает сдвиг от традиционных подработок вроде доставки к более вдохновляющим занятиям.